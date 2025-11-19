Hace 8 años el fracaso de esta aventura de fantasía épica destruyó una saga de 6 películas. Es uno de los mayores desastres de todos los tiempos

En Hollywood es normal pensar a lo grande y querer que cualquiera de tus grandes apuestas se convierta en una franquicia de largo recorrido. Eso es justo lo que pensaron en su momentos los productores de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur', pero lo cierto es que tuvieron que acabar cancelando su plan de que fuera el inicio de una saga de al menos seis películas.

Sobre el papel, la decisión de apostar por este personaje con un presupuesto de 175 millones de dólares fue una decisión algo extraña. A fin de cuentas, Disney ya lo había intentado en 2004 con 'El Rey Arturo', pero la película de Antoine Fuqua decepcionó con unos ingresos mundiales de 203 millones frente a un coste de 120 millones. Ya le hubiese gustado a 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' tener esos datos.

Un tremendo fiasco

Es evidente que el plan era construir otro universo cinematográfico al estilo de Marvel, que estaba en pleno apogeo por aquel entonces. Para ello se ofreció un enfoque diferente al habitual en lo referente al mito artúrico, pero el problema es que 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' no le gustó a casi nadie. Buena prueba de ello es ese escaso 31% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Dejando eso a un lado, lo cierto es que en Warner tampoco estuvieron demasiado finos eligiendo la fecha de estreno, ya que 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' se lanzó en los cines de Estados Unidos a la semana siguiente de la llegada de 'Guardianes de la Galaxia 2'. El público siguió prefiriendo apostar por los superhéroes de Marvel y la película de Guy Ritchie se tuvo que contentar con debutar en tercera posición.

Lo curioso de un batacazo tan tremendo que The Hollywood Reporter señaló que iba a provocar pérdidas por valor de 150 millones de dólares es que llegó apenas semanas antes de otro desastre que acaparó casi todos los titulares: la versión de 'La momia' de Tom Cruise.

Sin embargo, 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' fue un fiasco mucho mayor si nos atenemos a las cifras. Solamente hay que fijarse en los ingresos en taquilla: 410 millones de 'La momia' frente a 148 de la película que ahora nos ocupa. Es cierto que Universal gastó tanto en promoción que también perdió una buena suma de dinero, pero sin llegar nunca a esos 150 millones.

Por ponerlo en perspectiva, 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' sumó una inversión de 300 millones entre su presupuesto y la inversión en marketing, mientras que 'La momia' alcanzó los 345 millones. Algo menos de inversión pero mucho menos recaudado en taquilla. Un desastre absoluto.

Aunque tiene algunos defensores, lo cierto es que la fama de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' tampoco ha mejorado precisamente con el paso del tiempo. Por mi parte, recuerdo que los dos primeros actos eran una aventura entretenida que te hacía costar entender la mala fama que arrastraba, pero es que luego se hundía sin remisión en su tramo final.

Por si tenéis dudas sobre cuáles eran los planes para esas 6 películas, la idea es que cada personaje importante -desde Merlín a Ginebra, pasando por Lancelot- y que al final hubiese un gran crossover al estilo de 'Los Vengadores'. El fracaso de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' llevó a que nos quedásemos sin verlo.

