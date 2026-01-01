Hace 14 años se estrenó la película de ciencia ficción que fue condenada por plagio. Su creador recurrió y le impusieron una sentencia aún más dura

Muchas películas han sido acusadas de plagio, pero son muy pocas las que realmente han sido condenadas por eso. Una de ellas se estrenó hace 14 años y su creador Luc Besson intentó impugnarlo, pero el resultado fue que le impusieron una sentencia aún más dura por el crimen que había cometido en 'MS1: Máxima seguridad'.

Estrenada en 2012, 'MS1: Máxima seguridad' cuenta la historia de Snow, un hombre que recibe la misión de rescatar a Emilie, la hija del presidente de los Estados Unidos que ha quedado atrapada en una prisión experimental situada en el espacio. No hay que esforzarse mucho para recordar que esa premisa es muy similar a la de '1997: Rescate en Nueva York'.

John Carpenter contra Luc Besson por 'MS1: Máxima seguridad'

Todo eso es algo que muchos críticos señalaron tras el estreno de 'MS1: Máxima seguridad', una película que pasó sin pena ni gloria por los cines de todo el mundo, ya que apenas tuvo unos ingresos mundiales de 32 millones de dólares frente a un presupuesto de 20.

En condiciones normales, la película protagonizada por Guy Pearce habría caído rápidamente en el olvido, pero John Carpenter no estuvo dispuesto a ello. Y es que en 2015 presentó una demanda en París, en la cual acusaba de plagio a Luc Besson, autor de la historia de 'MS1: Máxima seguridad' y coguionista de la misma junto a Stephen Saint Leger y James Mather.

El juicio se saldó de forma favorable a los intereses de Carpenter, por lo que Besson se veía obligado a pagar un total de 80.000 euros, de los cuales 20.000 eran para Carpenter, 10.000 para el guionista Nick Castle y 50.000 para Studio Canal. Sin embargo, Besson decidió recurrir la sentencia y le acabó saliendo el tiro por la culata.

En julio de 2017 se dictó la sentencia definitiva, la cual obligó a pagar a Besson una indemnización por valor de 450.000 euros. De nada sirvieron argumentos de sus abogados como que "uno de los mayores talentos de toda la historia de Francia" jamás haría un plagio o que la propia película de Carpenter ya guardaba parecidos bastante claros con 'Rio Bravo' y 'Mad Max'.

La justicia señaló que 'MS1: Máxima seguridad0 tomaba "una gran cantidad de elementos claves" de '1997: Rescate en Nueva York', pero tampoco aceptaron todas las peticiones de Carpenter. Y es que en la demanda original se exigía una compensación de más de dos millones de euros...

Fue entonces cuando una película tan mediocre como 'MS1: Máxima seguridad' quedó grabada para siempre en la historia del cine. Y también es muy memorable la explicación que el propio Carpenter dio años después para defender su denuncia a Besson y por qué no hizo lo mismo con Hideo Kojima por 'Metal Gear Solid': "CanalPlus también quería ir detrás del videojuego Metal Gear Solid, que es una especie de copia de Escape From New York, pero les dije que no lo hicieran. Conozco al director de esos juegos y es un buen tipo".

Por desgracia, 'MS1: Máxima seguridad' no está actualmente disponible en streaming por si os habíais quedado con ganas de compararla con la estupenda '1997: Rescate en Nueva York'. Esta última si podéis recuperarla en plataformas, ya que está ahora mismo en el catálogo de Filmin.

En Espinof | Las mejores películas de John Carpenter

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más