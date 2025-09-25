La película "más pequeña del mundo" salió en 2013, es en stop-motion y tiene a átomos de protagonistas

Hay cineastas que se mosquean cuando uno ve una película en una tablet o en un móvil. Pero para el equipo de investigadores de IBM, cualquiera de esos dispositivos podría ser considerado la gran pantalla al lado de lo que tenían entre manos.

Estrenado en 2013 íntegramente en el canal de Youtube de la compañía tecnológica, 'A Boy and his Atom' no es un cortometraje animado al uso. Su sencillez y corta duración vienen justificadas por la técnica más compleja de stop-motion que se ha visto hasta ahora y que en quince años aún no ha sido superada, donde sus artesanos tenían que mover fotograma a fotograma no figuras de plastilina, sino átomos.

En apenas un minuto y medio, los dos personajes titulares se adueñan de la escena. El niño, apenas una figura de varillas compuesta por moléculas de monóxido de carbono, conoce a su nuevo amigo. Bailan juntos, juegan a lanzarlo como una pelota o a saltar encima suyo como una cama elástica. Desde luego no es una historia que ganaría ningún Oscar, pero su particular creación sí le granjeó un récord Guinnes a la película más pequeña del mundo.

Es más interesante aún su proceso de detrás de las escenas, que también cubren en un making of. Si podemos ver los átomos es porque cada una de las imágenes se puede ver y manipular gracias a una tecnología llamada Scanning Tunneling Microscope (STM), que usa un microscopio capaz de aumentar 100 millones de veces el tamaño de las moléculas y desplazarlas con una aguja de cobre que las atrae a su posición.

El corto está compuesto por 65 moléculas (la gran mayoría de ellas se usaban solo para animar el chico) que se movían en un total de 242 fotogramas. Fue un proceso de unas 2 semanas con cuatro científicos trabajando en ello a tiempo completo, y para el equipo fue una forma entretenida de poner en práctica su tecnología con otro uso en mente, que era saber si podían construir un imán lo más pequeño posible que además pudiera usarse para almacenamiento de datos.

En Espinof | El español es mucho más que lo que dice la RAE. Cómo Linguriosa nos desvela con ingenio todos los secretos de la lengua

En Espinof | El universo de 'Dune' es más realista de lo que parece. Algunos científicos llevan años estudiándolo a fondo