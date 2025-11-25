Hoy en HBO Max, una serie que va más allá del morbo en el primer caso paranormal español. Una historia real escalofriante

El estreno de 'Expediente Vallecas' hace unos días nos ha traído de vuelta a la conversación uno de los episodios más turbios y mitificados de la crónica paranormal española, un caso que había permanecido congelado en el imaginario colectivo desde los años 90, cuando la tragedia de una familia de Vallecas se transformó en combustible para platós hambrientos de morbo. Lejos del sensacionalismo que lo envolvió en su momento, la docuserie revisita los hechos con una mirada contemporánea y desmonta, pieza a pieza, el armazón sobrenatural que se erigió sobre la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro -y que luego trajo de vuelta Paco Plaza con 'Verónica'-.

Lo que emerge no es una historia de demonios ni poltergeists, sino una radiografía incómoda del dolor, la fractura emocional y el clima que envolvió al país en la irrupción de la televisión privada. Al profundizar en testimonios divergentes, análisis médicos y el peso cultural de la época, la serie no solo cuestiona la narrativa que convirtió este caso en mito, sino que expone cómo la explotación mediática y la manipulación emocional pueden deformar la realidad hasta volverla irreconocible.

Un país sugestionado

A lo largo de sus tres episodios, 'Expediente Vallecas' deshace con paciencia quirúrgica la maraña esotérica que envolvió el caso durante décadas y revela un paisaje mucho más doloroso: una familia marcada por dinámicas tóxicas, un entorno de miedo cotidiano y una sociedad fascinada por lo inexplicable. A medida que se recuperan los recuerdos de quienes vivieron aquellos años en primera persona, la versión sobrenatural se tambalea en favor de explicaciones más humanas, más incómodas y, precisamente por ello, más perturbadoras.

El documental reconstruye cómo determinados comportamientos, gestos y ruidos que se atribuyeron a fuerzas paranormales encajan con la sugestión colectiva, la presión ambiental y el desgaste psicológico de una casa sumida en la tensión.

Además, el relato también indaga en la figura de Estefanía sin recurrir al mito, proponiendo una lectura médica y emocional que contrasta con la visión que se difundió en su momento. La historia de la adolescente se resignifica a través de diagnósticos que nunca llegaron a concretarse y síntomas que pueden leerse desde la neurología más que desde el ocultismo. La producción recupera el contexto clínico que rodeó su muerte y lo coloca frente a la construcción popular que durante años asoció su final a una ouija, pese a que los hechos no encajan cronológicamente con esa narración.

Por otro lado, la docuserie retrata con claridad el clima televisivo de los 90, un ecosistema dispuesto a amplificar cualquier fenómeno anómalo en busca de audiencia. Programas nocturnos, tertulias sobre lo inexplicable y reportajes sensacionalistas conformaron el caldo de cultivo que convirtió el informe policial en un objeto de culto. Al final, plantea una reflexión amarga donde vemos que, incluso cuando los testimonios chocan entre sí y las versiones del pasado siguen sin encajar del todo, lo que permanece intacto es la huella emocional de una familia y una sociedad que convirtió su tragedia en un espectáculo. La tenéis en HBO Max.

En Espinof | Los 19 mejores documentales true crime en Netflix, HBO Max y más plataformas de streaming

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025