13 años más tarde, esta escalofriante película de terror sobre true crime sigue siendo la más aterradora de la historia según un estudio

Saber exactamente cuánto miedo da una película parece algo muy subjetivo, pero hay un grupo de investigadores que cree que la ciencia tiene la respuesta. El proyecto The Science of Scare lleva analizando cómo el cine de terror impacta a la audiencia desde el año 2020. Para ello utilizan monitores de presión arterial, que miden en proyecciones privadas datos como el ritmo cardiaco de los asistentes, y que traducen en una nota numérica que han acuñado como el 'Scare Meter'.

Con un impresionante 96 sobre 100 en el Scare Meter, la película que lidera el top del ranking es 'Sinister'. La cinta de 2012 de Scott Derrickson protagonizada por Ethan Hawke y que dejó un gran impacto en muchos espectadores en su día. Hawke interpreta aquí a Ellison Oswald, un escritor en una mala racha al que un escabroso caso real se le presenta como su nueva oportunidad a un bestseller, aunque eso implique analizar la sadísticas cintas de un posible asesino en serie.

Si os parece una elección bastante comodona, ojo porque el estudio no se limita a lo mainstream. El ranking entá plagado de películas de terror menos conocidas como 'Skinamarink', 'Hell House LLC' o 'La autopsia de Jane Doe'. Solo por debajo de 'Sinister', de hecho, el segundo puesto lo tiene 'Host', la cinta pandémica que nos contaba en 2020 una funesta sesión de espiritismo en Zoom y que momentáneamente le arrebató el liderato en su estreno. El equipo del proyecto cuenta en su web que todas estas proyecciones se espacian a lo largo de semanas, con intención de que los espectadores no se fatiguen y lleguen a cada sesión frescos y listos para pasar miedo.

Hay razones desde luego para asustarse con 'Sinister'. La película de Derrickson es una inusual mezcla entre terror paranormal y la dureza del true crime. Sus aterradoras grabaciones en Super 8 desde el punto de vista del asesino son en gran parte responsables del mal rato que podemos pasar con ella. Desde el mismísimo comienzo, la película nos descoloca con la imagen de una familia siendo ahorcada en un árbol.

El anuncio de que la cinta de Derrickson mantiene el liderato viene también con la ganadora de este año, honor que se ha llevado 'Devuélmela'. La película de los hermanos Philippou tiene escenas que hielan la sangre, y curiosamente, comparte con 'Sinister' la utilización de turbias grabaciones caseras para sumergirnos en su universo. Por encima incluso de 'Devuélvemela', el primer puesto lo tiene una película de 2024 que no entró por plazos a las proyecciones del año pasado. Se trata de 'Smile 2', la vuelta de Parker Fin a su saga de terror psicológico que se guarda también imágenes escabrosas y muy buenos sustos.

