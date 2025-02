Esta joya de la ciencia ficción sigue siendo relevante una década más tarde. Un thriller sobre inteligencia artificial con mordida y un guion de diez

Las historias sobre inteligencia artificial llevan preocupando desde hace décadas al mundo del cine. A finales de los 60, Kubrick nos asustó con un robot que podía ser tan mezquino o cobarde como un humano. En 2001, Spielberg nos hizo creer que un niño artificial podía amar. Hoy hace diez años, el guionista británico Alex Garland estrenaba en cines españoles su debut como director con la minimalista y sensacional 'Ex Machina'.

Habiendo escrito algunos de los guiones de ciencia ficción más audaces de su generación, Alex Garland no tenía ninguna necesidad de demostrar algo a alguien poniéndose en la silla del director, y sin embargo, ya en su ópera prima consiguió que pareciera tan fácil que solo pudimos rascarnos la cabeza y preguntarnos cómo era posible que no lo hubiese hecho antes.

A nivel de escala, se trata desde luego de un primer proyecto perfecto, una película de ciencia ficción capaz de desarrollarse con apenas un puñado de personajes. Caleb (Domhnall Gleeson), es un programador de un motor de búsqueda tipo Google que gana un concurso de la empresa para pasar una semana en el lujoso hogar de Nathan Bateman, CEO y genio de la tecnología que vive aislado en las montañas.

Una vez allí Caleb descubre que su presencia allí es algo más activa de lo que esperaba. Durante una semana se dedicará a vivir con Nathan y a interactuar con Ava, un robot humanoide que pese a saber de antemano que es artificial, deberá juzgar si considera que su comportamiento es convincente. Caleb no tardará en sentirse tan parte de un experimento como la propia Ava.

Con una premisa tan sencilla, el guion y las interpretaciones son su principal baza. Garland muestra sus músculos narrativos del mismo modo que en sus trabajos anteriores, con una historia tan atractiva a nivel superficial como profunda y bien hilada temáticamente, y donde las interacciones entre personajes son la clave. Oscar Isaac como Nathan es un giro muy fresco del clásico arquetipo de CEO tecnológico, y Alicia Vikander como Ava crea uno de los personajes robóticos más tridimensionales del género.

Todo esto era esperable de un guionista veterano como Garland, pero la sorpresa era descubrir que visualmente era una película con un estilo muy marcado. Rob Hardy estuvo a cargo de la cinematografía y desde entonces se convirtieron en colaboradores habituales. Hardy consiguó impregnar a la película de una mezcla entre lo mundano y lo fantástico, retratando espacios futuristas de forma tan natural que se sienten tangibles. El futuro de esta película tiene diferentes matices al más abstracto de 'Devs', al alienígena de 'Aniquilación' o al terror psicológico de 'Men', pero se alinea de forma similar a la distopía cercana de 'Civil War'.

Si le preguntásemos a Garland cómo es posible que lo clavase de tal manera en su ópera prima, probablemente nos constestaría que porque él no siente que lo sea. En entrevistas defendió que su papel como guionista en producciones anteriores siempre sido tan colaborativo con el resto del equipo que no sintió que la situación cambiase mucho cuando empezó a dirigir esta. Por no hablar de que parte del equipo eran personas con las que ya había trabajado antes con otros directores.

Quizás por eso mismo se sienta un trabajo tan rotundo. Garland no tuvo tiempo para titubear en un proyecto que fue tan colaborativo como muestra de sus habituales filias. Hay un foco en personajes complejos y atormentados, y la historia central presenta un conflicto central entre las necesidades de la humanidad frente al individuo, un tema recurrente en su obra. 'Ex Machina' sigue siendo en muchos sentidos la obra más emblemática e identificativa de su carrera.

Diez años más tarde 'Ex Machina' es también un trabajo intachable al que apenas se le nota el paso de los años. Su discurso ha conseguido persistir incluso en una época en la que el término inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas, transformando preocupaciones contemporáneas en un conflicto humano que se siente tan actual como atemporal, y que funciona como una especie de cuento con moraleja para la industria tecnolológica más allá de ser una mera distopía escapista. En 2015 'Ex Machina' ya nos dijo que quizás, solo quizás, las personas que ponen en juego la privacidad de todos no son muy de fiar.

