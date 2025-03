Este clásico de gangsters de Scorsese dejó un evidente error de continuidad a propósito. Su actor era parcialmente responsable

A pesar de que raras veces funcionan en detrimento de la historia, hay cierta fascinación por descubrir errores de continuidad en aquello que vemos. Ni siquiera las mejores películas de la historia se libran de ello, y hay casos como el de Star Wars que lo han abrazado como parte de su identidad e incluso lo han convertido en una broma.

Martin Scorsese es otro cineasta que tampoco se libra de ello, pero al que parece darle bastante igual. En los noventa tuvo uno de los más notorios de su carrera. En la aclamadísima 'Uno de los nuestros' hay una escena de conversación en un restaurante entre Henry y Sonny con el dueño del restaurante. Éste está interpretado por Paul Sorvino, quien durante toda la escena está fumando un gran puro.

Esto es hasta que en uno de los cortes el puro mágicamente desaparece. Es un cambio brusco y para nada sutil, ya que en un plano lo tenía en la boca y en el siguiente deja de tenerlo. Dado que se trata de un primer plano es aún más chocante, y tan evidente que resulta extraño pensar que se dejase ahí a propósito.

Según Thelma Schoonmaker, editora de Martin Scorsese a lo largo de su carrera, tanto ella como el equipo son plenamente conscientes de que eso está ahí. La culpa la tiene parcialmente el actor. Sorvino no tenía formación actoral, por lo que este tipo de errores, no tanto de interpretación pero sí técnicos, a veces se le escapaban. Lejos de culpabilizarlo Schoonmaker defendió el proceso, recordando que su trabajo es siempre utilizar la mejor interpretación, independientemente de que puedan surgir estos errores. "No entiendo por qué la gente se queda tan atrapada en estos temas", decía en una entrevista.

Si tienes ojo avizor, serás capaz de reconocer otros gazapos de este tipo durante la película. Las declaraciones de Schoonmaker dejan claro que deshacerse de ellos no era una prioridad en la post-producción. Sabiendo que se trata de quizás la película más venerada en toda la carrera de Scorsese, estuvieron en lo cierto al suponer que no ganaban nada ocultándolos.

