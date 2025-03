Un inexplicable error de continuidad en 'Star Wars' es culpable de la famosa torpeza de los soldados imperiales. "Creía que no estaba en el plano"

No hay que ser muy fan de 'Star Wars' para saber que es prácticamente canon que los soldados imperiales no tienen buena puntería. Todos hemos hecho bromas con ello. Hasta la propia saga ha hecho bromas con ello, con el hilarante chiste de 'El Mandaloriano' de los dos scout troopers que se pasan un buen rato sin lograr atinar a un artefacto parado en la arena.

Quizás porque siempre ha sido una saga familiar y con intención de humanizarlos, o quizás como forma de mantener a nuestros protagonistas ilesos en cada aventura, esta torpeza les ha acompañado desde el principio. Para muchos fans, el origen de este chiste de hecho se encuentra en una escena de la película clásica que probablemente no debería haber sido incluida.

En la película original de 'Star Wars', durante la clásica incursión a la Estrella de la Muerte, tres soldados imperiales entran, armas en mano, a una sala de control. Es al cruzar la puerta cuando uno de los tres se pega un cabezazo con el marco y procede a continuar como si no hubiera pasado nada. La toma, que a todas luces debería hacerse dado por no válida, acabó de algún modo formando parte del montaje final de la película.

Que se incluyese acabó sorprendiendo hasta a Laurie Goode, el actor que estaba dentro del traje aquel día. Según comentó a The Hollywood Reporter, se trataba de la cuarta toma de aquella escena y a pesar del golpe no se grabó ninguna más. Goode afirma que no le dio importancia en aquel momento porque "creía que no estaba en el plano". Tampoco ayudaba que en aquel momento su prioridad era un dolor de estómago que llevaba dándole la lata todo el día.

Como suele ocurrir con la saga de George Lucas, este pequeño error del rodaje ha pasado a formar parte del lore galáctico. Se le hace referencia en la serie de 'Clone Wars' de Filoni y en 'El ataque de los Clones' en un momento en el que Jango Fett se golpea la cabeza al entrar en su nave. Claramente a Lucas le parecía algo gracioso, porque en ediciones posteriores de la película acabó añadiendo un efecto de sonido para convertirlo por completo en un gag.

Son varias las fuentes que han retratado que el rodaje original de 'La guerra de las galaxias' fue bastante caótico, con los jóvenes actores rebelándose constantemente ante un director aún un tanto inexperto y el primer montaje siendo una sonora catástrofe. Entre tanto follón, es casi un milagro que la película acabara saliendo tan bien como salió, pero al menos esta escenita se mantiene como pequeño recordatorio de lo que podría haber sido.

