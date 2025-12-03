Hoy gratis, un Ethan Hakwe extraordinario en una de las mejores películas de esta década del increíble guionista de ‘Taxi Driver’

Planteándonos por un momento que la existencia de Dios fuese certeza y no cuestión de creencia, ¿qué opinión tendría de lo que hemos hecho de su creación? Un mundo que siempre tiene presente guerras, hambruna, desastres climáticos, emergencias del filofascismo y más cosas preocupantes que invitan a gritar al infinito que alguien debería hacer algo con todo.

Pero cabe también la cuestión opuesta. ¿Qué clase de Dios omnipotente permite que se haga todo esto con el mundo que diseño desde su supuesta perfección? Rendir cuentas desde aquí se hace imposible, y no nos queda otra a menudo que tragarnos la rabia en un intento de sostener la ilusión del mundo civilizado. Pero películas como ‘El reverendo’ se atreven a gritar las cuestiones incómodas.

No hay espacio para el reformismo

Paul Schrader mantiene su idilio por explorar a los hijos solitarios abandonados por Dios, esta vez en un retorcimiento especial colocando a un miembro de su iglesia de protagonista. Ethan Hawke da una de sus mejores interpretaciones en este drama oscuro y thriller cocido a fuego lento que se puede ver gratuitamente en streaming a través de RTVE Play, al menos hasta el 8 de diciembre.

El pastor de una pequeña iglesia en una comunidad rural al norte de Nueva York intenta encontrar consuelo a sus arrepentimientos y traumas en su pequeña comunidad de fieles, cada vez más pequeña por el megatemplo que gestiona también su iglesia. Poco a poco su rabia irá en incremento tras un trascendental encuentro con un joven activista medioambiental perdido en la vida.

Introduciendo también una chica embarazada en el conflicto, Schrader intenta conectar más con el mundo a su alrededor y preguntarse si no se ha vuelto demasiado inhóspito, si el futuro está completamente perdido. Es una manera de revitalizarse con el momento mientras retoma ese estudio de personaje torturado y anclado en el descontento que clavó en el guion de ‘Taxi Driver’ y al que ha ido volviendo a rachas.

‘El reverendo’: un mundo intoxicado y abandonado

Aquí no necesita de estallidos muy voluminosos para que el retrato sea contundente. ‘El reverendo’ fue su inicio de la trilogía oficiosa de protagonistas solitarios en una habitación, reflexionando en un cuaderno que es narrado en off con la compañía de un flexo y una copa de alcohol. Un modelo que fue repitiendo, pero desde el cual va variando matices para llegar a conclusiones distintas.

En ‘El reverendo’ las conclusiones de Schrader apuntan a un sistema opresivo y controlador que no le importa intoxicar el planeta mientras mantenga su “progreso”. Los tiempos cambian, aunque las guerras siguen manteniéndose, y el cineasta a través de su protagonista se cuestiona si no tenemos que rendir cuentas dado que Dios no parece dispuesto a presentarse para hacerlo.

