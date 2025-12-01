Si paras 'Gravity' en el minuto 3:46 verás uno de los "errores" de grabación más ingeniosos de la historia del cine

Bien sea a través de detectar anacronismos en pantalla, errores de continuidad o equipo de rodaje que no debería estar presente en el plano, hay toda una comunidad de espectadores dedicados a "pillar" a los directores en sus películas. Algunos son muy sutiles y requieren de ojo avizor, y otros son tan evidentes que nos hacen cuestionarnos cómo es posible que se les colase en el metraje final.

Luego está el caso de 'Gravity', un tercer ejemplo en el que el director se adelanta al espectador y va a pillarlo. Si vas ahora mismo a la película (puedes hacerlo en Netflix o Prime) te encontrarás en la primera secuencia, con los astronautas de cháchara mientras hacen reparaciones en la estación espacial. En un momento dado, el personaje de Clooney "orbita" alrededor de la escena y se acerca a la lente.

Si no estamos muy ensimismados con la magistral fotografía en ese momento, quizás nos demos cuenta de algo extraño que se aprecia apenas en unas milésimas de segundo hacia el minuto 3:46. Es el enésimo ejemplo de torpeza en el set. Ya que vemos la pértiga del micrófono y un operador de cámara reflejado en el casco de Clooney que no debería estar ahí.

Claro que es entonces cuando miras mejor la imagen y te das cuenta que eso no es posible. Los que llevan el equipo de rodaje van vestidos de astronautas y están flotando. Lo que sugeriría que están rodando esta escena de verdad en el espacio.

Se trata por supuesto de un astuto chiste metanarrativo de Cuarón, un pequeño regalo para todos esos espectadores dedicados que observan cada frame meticulosamente en busca de errores. La realidad es que ni el equipo de grabación ni esos supuestos astronautas están ahí, tampoco la pantalla del casco de Clooney, ya que grabaron en todo momento el rostro descubierto para apreciar mejor la cara de los actores. Toda esa escenita es un reflejo creado íntegramente con CGI, y lo mejor es que de pasada es difícil registrarlo, ya que puedes pensar que son otros astronautas fuera de cámara que están también trabajando en la estación.

Cuesta pensar que haya algo en 'Gravity' dejado al azar. En entrevistas, Cuaron contó que el proceso les llevó a hacer una primera versión de la película totalmente por ordenador a modo de previsualización, hasta el punto de asegurarse de que la iluminación, música y diálogos cuadraban. Esta primera versión fue clave en un resultado final igualmente repleto de CGI y que a muchos les hizo cuestionar si no habría que considerarla casi una película de animación.

