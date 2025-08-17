Estábamos tan embelesados con el final de esta obra maestra de Tarantino que no vimos uno de sus más flagrantes errores de continuidad

En quizás la escena más chula de 'Malditos Bastardos', un pequeño desliz le cuesta la vida al personaje de Michael Fassbender estando de incógnito. En cuestión de segundos, un gesto con los dedos al pedir la bebida pasa totalmente desapercibido para él, pero rompe para los demás la ilusión de que es un alto cargo nazi y sella su destino.

Durante la grabación de la propia película, parece que Quentin sí consiguió colárlosna. En su catártico final Aldo Raine está a punto de conseguir su venganza. Tras matar al mismísimo Hitler, solo queda hacer lo propio con Hans Landa, no sin ensañarse antes con uno de sus hombres cortándole la cabellera fieles a su macabro sello personal.

En todo este tiempo algo se te puede haber pasado totalmente desapercibido. También en cuestión de segundos parte de la corbata de Aldo desaparece mágicamente por completo, para luego volver a aparecer como si nada.

De primeras podría parecer que puede justificarse con una pequeña elipsis narrativa, pero todo sucede en medio de una conversación a tiempo real. No es además uno de esos errores difíciles de detectar o de que si parpadeas te lo pierdes. Es perfectamente visible durante unos segundos, ya que no hay mucho más que mirar en el plano más que al propio Brad Pitt.

No es ni mucho menos el primer error de este tipo que uno puede encontrar en una película de Tarantino. El director ha transferido a menudo sus caóticos guiones caóticos a su estilo directorial, dejando gazapos de todo tipo en su filmografía. Uno muy notorio es la pared agujereada de balas en 'Pulp Fiction' antes de que ocurra el tiroteo. Así como diferencias entre el diálogo de las dos escenas del restaurante cuando se supone que son la misma, pero que Tarantino decidió dejar porque pensaba que reflejaba un cambio de perspectiva.

