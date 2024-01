Es una de las películas de ciencia ficción más peculiares del último año y ya se puede ver en SkyShowtime. Un relato con varias capas, un reparto impresionante y estética western

En cierto modo, casi todos los directores acaban “haciendo la misma película”. Una expresión que se usa comúnmente como arma arrojadiza contra aquellos que resulta más evidente. Se les recrimina habitualmente algo que suele faltar en mucho cine que se estrena a lo largo del año: estilo propio, características distinguibles. Ese factor personal que hace que veas un fotograma y veas claramente que es suyo, por encima de cualquier réplica de Inteligencia Artifical.

Guste más o guste menos, Wes Anderson es uno de esos directores indistinguibles. Uno que en sus últimos estrenos ha tenido sectores criticándole que esté haciendo la misma película, a pesar de que el factor común sea cómo las cuenta. Ha hecho dramas agridulces, ha hecho coming of ages, ha hecho animación, ha hecho road movies, ha hecho cintas de atracos, ha hecho cine de submarinos. Ha hecho hasta ciencia ficción con ‘Asteroid City’, todo pasado por su particular filtro.

Invasión en el desierto

Una de las películas más peculiares del año pasado, como no podría ser de otra manera, con estética de western y detalles de su paso por el stop-motion. Ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime esta obra sobre invasiones alienígenas y paranoia cincuentera, contada a través de varias capas narrativas y con un inmenso reparto por el que pasan nombres como Scarlett Johansson, Tom Hanks o Margot Robbie (por citar a algunos que no sean los habituales de su compañía actoral).

En blanco y negro se nos presenta una producción teatral que nos va a llevar por la historia que se presenta en color y va a ocupar la mayoría del metraje: un campamento científico en una ciudad desértica conocida como Asteroid City, donde acuden familias variopintas. Su inocente festival de experimentos queda interrumpido por una presencia inesperada que va a trastocar su escapada.

Anderson vuelve a intentar trazas juegos metanarrativos y conexiones entre historias y personas como ya hiciera en ‘La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)’, intentando desgranar de nuevo personajes atravesados por la soledad y un “angst” existencial. Se vale del pánico por lo extraterrestre que marca la cultura pop de la década de los cincuenta, donde tiene lugar la historia representada, y de su habitual paleta de recursos estéticos técnicamente ejecutados con precisión y limpieza.

‘Asteroid City’: puro Wes Anderson (otra vez)

Esto, por supuesto, acarrea la colección de problemas habituales que muchos tienen (tenemos) con el cine de Anderson. Su puesta en escena tan prístina y su dirección de actores, tan anclada en la planicie emocional, resultan mucho más prioritario que intentar contar algo sobre los personajes que escribe. Sus películas intentan plasmar personas devastadas, pero siempre desde la distancia y una uniformidad que debería ser cómica, aunque sólo convierte sus obras en elaborados trabajos de cartón-piedra.

‘Asteroid City’ cae de nuevo en todas esas cosas que le caracteriza, siendo tanto jolgorio para sus fans como para tortura para los que no entran en ese estilo. Yo no entro en la mayoría de las veces (salvo de la quema ‘Bottle Rocket (Ladrón que roba a ladrón)’ y ‘Moonrise Kingdom’), acabando más irritado que interesado, y esta vez no ha sido excepción. Pero al menos puedo valorar que Anderson siga intentando aportar al cine de autor y a todos los géneros cinematográficos posibles.

