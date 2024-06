Es uno de los mayores éxitos del cine de terror de estos años y acaba de estrenarse en streaming. Arcade retro y violento que se ha convertido en fenómeno juvenil

Si la tendencia es realmente consistente, y el género de superhéroes va a terminar cayendo de su trono como rey del entretenimiento masivo, cabe preguntarse qué otro fenómeno será capaz de ocupar su lugar. Cabe preguntárselo porque Hollywood anda necesitada de saber la respuesta, apostando por videojuegos o otras adaptaciones de entretenimiento infantil en los que derrochar 200 millones.

Porque igual el problema no es desinterés pleno de las nuevas generaciones en el cine, sino que lo que se está produciendo no le causa especial interés al ser algo que ya es norma. Por eso muchos aún se sorprenden cuando esta clase de público acude en masa a determinadas películas que sí apelan a su nostalgia, o cintas de terror sin complejo en dirigirse a ese público, o en una combinación de ambas como el caso de ‘Five Nights at Freddy’s’.

Unos recreativos mortales

Más allá del Barbenheimer, quizá uno de los mayores fenómenos en salas de cine del último año. Una producción de Blumhouse que adapta una popular saga de videojuegos indies que protagoniza Josh Hutcherson, que dirige Emma Tammi, y que es la película más taquillera de su estudio. Y ahora también se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

Hutcherson interpreta a un hombre desempleado, torturado por su pasado, que tiene que hacerse cargo de su hermana pequeña. Es por ello que acepta un trabajo como vigilante nocturno en un parque recreativo abandonado con animatrónicos y máquinas de arcade. Poco sospecha que estos artefactos se reactivarán y estarán dominados por una fuerza sobrenatural que le amenaza.

En ‘Five Nights at Freddy’s’ encontramos una fórmula básica al extremo, aunque trate de aparentar lo contrario. Alusiones al trauma pasado del protagonista tratan de dejar la sensación de que tiene más historia o drama del que realmente tiene, pero están realizados de una manera tan genérica que resulta un lastre para lo que debería ser algo más festivo y entretenido.

‘Five Nights at Freddy’s’: tirando de mínimos

Y es que a ratos asuma un interesante ejercicio nostálgico en el uso de marionetas, de esos imponentes animatrónicos orientados al slasher violento con bastante potencial. Pero las muertes tampoco son especialmente creativas, y todo lo que les rodea está al servicio de mantener un misterio que tampoco es tan interesante.

Sin duda la película está plagada de referencias a los juegos, tal y como los fans que han creado culto a su alrededor se han encargado de señalar al ver la película en masa en los cines. Es algo a lo que agarrarse si tienes interés previo, porque los aficionados del terror tampoco van a encontrar nada interesante ni especialmente entretenido. Resulta hasta desconcertante el fenómeno generado, pero claramente ha encontrado su público.

