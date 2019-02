¡Acabó el rodaje de 'Star Wars: Episodio IX'! J.J. Abrams comparte una emotiva imagen para celebrar el final de una etapa

¡Se acabó! Hoy J.J. Abrams ha anunciado la conclusión del rodaje de 'Star Wars: Episodio IX', el final de la actual trilogía que empezó él mismo con 'El despertar de la fuerza' (2015) y continuó Rian Johnson con 'Los últimos jedi' (2017). La nueva entrega se estrena en cines el 20 de diciembre.

El cineasta ha querido acompañar la noticia con una emotiva foto del último día de grabación donde podemos ver a Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac compartiendo un caluoso abrazo. ¿Qué habrán rodado? Quizá una escena intrascendente pero el momento es especial, la expresión de Isaac lo dice todo. Es la despedida, el final de una etapa...

La imagen fue publicada en las redes sociales por J.J. Abrams, que ha escrito unas palabras: "Parece imposible, pero hoy se ha cerrado el rodaje del Episodio IX. No hay una forma adecuada de agradecer a este equipo y este reparto verdaderamente mágico. Estaré siempre en deuda con todos vosotros".

Todavía no hay pistas sobre la historia del Episodio IX aunque se sabe que, a diferencia del Episodio VIII, la película no arrancará justo donde la dejó la anterior, aquí sí habrá un salto temporal (como es costumbre en la saga) de un año. Las principales caras nuevas del reparto son Keri Russell, Dominic Monaghan, Matt Smith, Richard E. Grant y Naomi Ackie, cuyos personajes todavía no han sido desvelados.

También es novedad en esta tercera trilogía Billy Dee Williams, que regresa para dar vida al carismático Lando Calrissian. Por supuesto, la película vuelve a estar liderada por Ridley, Boyega, Isaac, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Lupita Nyong’o, Carrie Fisher y Mark Hamill. Tengo mucha curiosidad por ver cómo han resucitado a Fisher y cuál es el papel de Hamill tras lo ocurrido con Luke en 'Los últimos jedi'.