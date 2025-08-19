Alan Cumming odió 'X-Men 2', pero ha hecho las paces con Marvel en el rodaje de 'Vengadores: Doomsday'. "Me sentía miserable, fue horrible"

Kurt Wagner fue uno de los mutantes que rompía la portada en aquel icónico 'Giant X-Men' de mayo de 1975. El nuevo grupo de Len Wein y Dave Cockrum venía a sustituir al malogrado primer equipo, cuyas historias se habían cancelado un lustro antes. Ahora, con Marvel preparando la llegada de un nuevo grupo de mutantes al cine para, con suerte, llevar al cine el mismo espíritu renovador de este cómic, llega la hora de despedirse (otra vez) de los mutantes de toda la vida.

Hago ¡Bamf! y aparezco a tu lado

Uno de ellos es Alan Cumming, que tan solo interpretó a Kurt (o lo que es lo mismo, a Rondador Nocturno) en una película, 'X-Men 2', que para él fue una absoluta pesadilla. Odió a Bryan Singer, su director, las jornadas maratonianas de maquillaje de hasta nueve horas... Pero, sin embargo, ahora el actor ha vuelto a interpretar al personaje en 'Vengadores: Doomsday' y le ha parecido, ahora sí, una buena experiencia, según le ha contado a People.

Acabo de volver. Ha sido increíble. La verdad es que ha sido... de una forma un poco pegajosa, ha sido muy reconfortante y agradable volver a algo que la primera vez fue una experiencia horrible. Una gran película, una gran película. Me encanta la película.

Según ha explicado, haciendo 'X-Men 2' se sentía "miserable, fue horrible por una cantidad de razones de las que ya he hablado largo y tendido". Sin embargo, esta nueva entrega de 'Vengadores' ha sido distinta.

La verdad es que fue genial volver. Y especialmente teniendo en cuenta que tengo 60 años. No pensaba que fuera a hacer acrobacias ni interpretar a un superhéroe a los 60. Así que ha sido genial. Todo el mundo fue muy amable, y lo hice muy rápido porque no pude estar, debido a 'The Traitors', cuando se rodaron la mayoría de mis escenas.

Todo parece indicar, por distintas declaraciones, que, ahora sí, es el final del universo de mutantes de Fox (del que ya nos despedimos en 'Deadpool y Lobezno'). Para ello han vuelto a juntar a todos los actores míticos de aquellas películas y darles un último reconocimiento antes de que los multiversos choquen entre sí y la cosa, de alguna manera, se reinicie. La nueva era de Marvel está tocando la puerta, pero está por ver si el público general estará dispuesto a abrírsela.

