Bob Odenkirk ha rodado un remake de 'The room', la peor película de la historia (pero tiene truco)

Es una de las películas más míticas de la historia a su pesar. En los pases golfos se tiran cucharillas a la pantalla, se celebran frases como "Oh, hi, Mark" e incluso tuvo un biopic que ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Ahora, 'The room' tendrá un remake interpretado por una persona que en nada se parece a Tommy Wiseau: el gran Bob Odenkirk.

I did not hit her. I did not!

Hace veinte años que 'The room', una obra maestra de la ingeniería en la que cada una de sus piezas funciona mal o se mueve raro, se estrenó. Y para celebrar su vigésimo aniversario, el protagonista de 'Better call Saul', Bob Odenkirk, se ha metido en el cuerpo de su protagonista. No como una parodia, no como un chiste, sino tratando de hacerlo en serio.

"Esto es real. Esto es verdad. Y dejad que os diga que he hecho todo lo que he podido para VENDER cada línea tan honestamente como he podido... Y me lo he pasado GENIAL", comentaba el actor en Twitter. La película se ha rodado casi al completo con una pantalla verde y se ha rodado para beneficencia por la asociación amfAR, que investiga nuevos tratamientos contra el SIDA.

De momento poco más sabemos: se ha confirmado que se trata del remake de la película completa y no de escenas sueltas y que, a priori, se estrenará en primavera. ¿Que si os vamos a contar más sobre ella en el futuro? Vaya que sí. Oh, hi, Mark.