Eastwood se la juega con su nueva película de héroes: contará con tres protagonistas de la historia real

La filmografía reciente de Clint Eastwood está plagada de héroes modernos. En las últimas 'El francotirador' (American Sniper, 2014) y 'Sully' (2016) son, además, héroes protagonistas de historias recientes, de antes de ayer. Así, si Bradley Cooper y Tom Hanks han protagonizado sus últimas recreaciones de hechos contemporáneos, el director ha probado a dar un giro a sus biopics. ¿Qué tal si los héroes de su nueva película son los héroes reales del suceso que filmará?

'The 15:17 To Paris' será su nueva película y tendrá como protagonistas a los hombres que frustraron un ataque terrorista a bordo de un tren a través de Europa en 2015. Pero el casting los tiene claro. Esos tres hombres se van a interpretar así mismos. No sabemos si es buena idea o no, pero lo cierto es que la operación lleva el juego metacinematográfico a otro nivel. Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone, estos dos últimos, militares, describirán su propia experiencia en la pantalla.

La película se centrará en sus infancias, además de su tensa experiencia a bordo de ese tren, por lo que no serán los únicos actores que desempeñarán sus papeles. También han firmado para la película Jenna Fischer y Judy Greer. Los tres ya contaron cómo redujeron a un hombre armado que viajaba en agosto de 2015 en un tren Thalys que iba de Ámsterdam a París en el libro 'The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes', firmado ellos junto a Jeffrey E. Stern.

El terrorista marroquí Ayoub El Khazzani subió a ese tren en Bruselas con un kalashnikov, nueve cargadores, una pistola automática y un cúter, e hirió a dos personas antes de ser reducido estos tres chicos. Eastwood no ha probado nada así nunca, salvo quizá en 'Gran Torino' (2008), en la que dirigió a Bee Vang y Ahney Her, que nunca habían estado en una película antes. Aquí, Skarlatos tiene algo de experiencia frente a la cámara tras hacerse famoso por el incidente y ser elegido para 'Dancing with the Stars'.

Pero claro, no es lo mismo bailar en televisión que protagonizar una película del último director americano clásico en vida. Un riesgo que sorprende, y que salga bien o no, demuestra que la edad no achanta a Eastwood frente al desafío que supone esta decisión.

