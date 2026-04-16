'NCIS' nunca para, y acaban de anunciar un spin-off con el retorno inesperado de uno de sus personajes más queridos

Reconozco que estoy absolutamente fascinado por la franquicia 'NCIS', que empezó en 2003 como un spin-off de 'JAG: Alerta Roja' y que en los últimos 23 años ha dado lugar a seis spin-offs más, sumando más de 1100 episodios a lo largo de 52 temporadas distintas. Es posible que te preguntes si la cosa sigue dando para tanto, pero, dado que acaban de anunciar su séptimo spin-off, la respuesta debería ser obvia: los fans de 'NCIS' siempre quieren más.

NCIShetero

Tal y como ha revelado Deadline, CBS estrenará en otoño una nueva serie de su franquicia estrella, 'NCIS', que recuperará a uno de sus personajes más queridos. 'NCIS: New York' tendrá como protagonista al Agente Sam Hanna (o lo que es lo mismo, LL Cool J), que volverá a su hogar en Nueva York haciéndose compañero de un agente impredecible (interpretado por Scott Caan) y liderando un nuevo equipo que defenderá una de las ciudades más importantes del mundo de los malos de turno.

Los fans pueden relamerse de gusto, porque se emitirá al mismo tiempo que 'NCIS', 'NCIS: Origins' y 'NCIS: Sydney' en una noche temática de la franquicia. No todos están contentos, eso sí, porque el personaje de LL Cool J viene de 'NCIS: Los Angeles', una serie que cortaron por las buenas en 2023 y que muchos se preguntan por qué no dejaron estar en lugar de crear una nueva secuela.

Por si no puedes esperar, LL Cool J aparecerá en un par de episodios de la serie principal en abril para preparar este spin-off. Para asegurarse de que el público se engancha desde el primer momento, CBS ha contratado a R. Scott Gemmill (showrunner de 'The Pitt' que ya participó 'JAG' y 'NCIS: Los Angeles') para dirigir el guion del piloto. Por decirlo suavemente, vamos a tener 'NCIS' hasta en la sopa, pero no paree que haya nadie quejándose.

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