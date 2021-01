'State of the Union' renovada por una temporada 2: Brendan Gleeson y Patricia Clarkson serán el nuevo matrimonio en crisis de la serie

He de reconocer que no me esperaba, para nada, esta renovación. Sundance Channel ha anunciado la renovación por una temporada 2 de 'State of the Union', su serie de formato pequeño (episodios de diez minutos) que en España hemos podido ver a través de HBO y Movistar+ (en formato largometraje, también).

Los responsables de 'Alta fidelidad' tienen nueva pareja

Creada y escrita por Nick Hornby y dirigida por Stephen Frears (dueto detrás de 'Alta Fidelidad'), la serie gira en torno a un matrimonio en crisis durante los momentos previos a su visita semanal a terapia de parejas. Esta temporada 2 entrará en producción próximamente y llegará a las pantallas a lo largo de este 2021.

'State of the Union' adquiere condición de antología y en esta ocasión serán Patricia Clarkson ('Heridas abiertas') y Brendan Gleeson ('La ley de Comey') los que interpreten a este matrimonio. Ella es Ellen, una mujer liberal que arrastrará a su marido a una cafetería hipster de Connecticut para tomar un cafelito antes de entrar en terapia para ir hablando de multitud de temas y, de vez en cuando, de lo que está fallando en su relación.

No es la única incorporación a la serie, también estará Esco Jouléy, a quien hemos podido ver en 'High Maintenance' en un papel que no ha trascendido. Los que sí que repiten son tanto Hornby como Frears en sus respectivos puestos de guionista y director, por lo que estoy seguro de que, al menos, logrará ser una serie tan especial como fue la temporada 1, protagonizada por Chris Dowd y Rosemund Pyke.