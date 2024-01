¡Vuelve 'Los Magos de Waverly Place'! Disney confirma que se está rodando un piloto de la serie secuela con Selena Gómez

Para muchos, 'Los magos de Waverly Place' es sinónimo de infancia. La serie, que empezó a emitirse en 2007 y terminó en 2012, hizo saltar a la fama a Selena Gómez (a la que actualmente tenemos en 'Solo asesinatos en el edificio') y seguía a tres hermanos con poderes mágicos mientras se entrenaban en su uso. La serie no solo fue un éxito absoluto en Disney Channel, sino que, además, sigue perdurando en el recuerdo colectivo entre los millennial tardíos y la Generación Z más adulta. Y claro, ha pasado lo que tenía que pasar.

La secuela de 'Los magos de Waverly Place' ya se está desarrollando, según ha confirmado un post en Instagram, protagonizada por David Henrie y con una aparición especial de Selena Gómez en el piloto, dejando la puerta abierta al retorno de Jake T. Austin, que interpretaba a Max, el tercer hermano en cuestión. Cabe recordar que en su día la serie terminó para que la actriz pudiera buscar papeles más adultos, pero jamás ha renegado de ella.

En este piloto (que de momento es solo eso) veremos a Justin casado y con un hijo después de haber decidido abandonar sus poderes de mago y abrazar una vida normal y humana. Sin embargo, un joven mago llega a su puerta pidiendo ser entrenado y Justin decide hacerlo, claro, porque el destino del Mundo Mágico está en sus manos.

No es la primera vez que Disney intenta salir adelante con una secuela de uno de sus productos nostálgicos: aunque la de 'Lizzie McGuire' se canceló antes de emitirse por no ser "family-friendly", las de 'Raven: Superstar' (que ha superado ya en episodios a la serie original) y 'Los Proud' siguen a día de hoy. Y, por supuesto, ya prepara futuros reboots nostálgicos pensados para series como, por ejemplo, 'Phineas y Ferb'. En Disney no se tira nada.

