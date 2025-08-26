A Snoop Dogg le da miedo ir al cine después de ver el beso lésbico de 'Lightyear' con sus nietos. "Son niños, ¿tenemos que enseñarles eso?"

Pensar en Snopp Dogg, el icónico rapero, actor, cocinero —su libro de recetas es oro puro— y artista multidisciplinar en general nos invita a pensar en una persona que está curada de espanto. Pero no nos dejemos engañar: ser un tipo duro de la costa oeste estadounidense no está reñido con que una película para todos los públicos como 'Lightyear' te quite el sueño y haga que termines "asustado" con la simple idea de ir al cine.

El yayo Snoop

Resulta que durante su aparición en el podcast 'It's Giving', Snopp volvió a recuperar la requemada —y aborrecible a partes iguales— polémica sobre el fugaz beso entre dos mujeres que aparece en el spin off de 'Toy Story' protagonizado por Chris Evans. Una breve escena que no pasó inadvertida a ojos de sus nietos, que comenzaron a lanzar preguntas a un yayo Dogg que terminó más incómodo de lo que esperaba en el patio de butacas.

"Estaban en plan, 'Ha tenido un bebé con otra mujer'. Bueno, mi nieto, en medio de la película, me suelta 'Papa Snoop, ¿cómo ha tenido un bebé con otra mujer? ¡Es una mujer!'. [Pensé], '¡Mierda, no he venido para estas hostias, sólo he venido a ver la puta película!'".

La estrella continuó su reflexión con el tan socorrido "¿Es que nadie piensa en los niños?" y entonando una suerte de mea culpa al asegurar que le pilló con la guardia baja y carente de respuestas al interrogatorio de la chavalada.

"Me jodió vivo. Estaba como asustado de ir al cine. Me estáis tirando en medio de esa mierda para la que no tengo respuestas... me hizo entrar en bucle. Estaba en plan, '¿En qué parte de la película sale eso?'. Son niños. ¿Tenemos que enseñar eso a esa edad? Van a hacer preguntas. No tengo la respuesta".

Tenemos dos modos de leer todo esto de dos formas problemáticas: o a Snoop Dogg le molesta que sus nietos estén expuestos a algo tan horrendo y terrorífico como dos mujeres dándose un beso durante un segundo —nótese la ironía, por el amor de Dios—, o el rapero está más frustrado por no tener una respuesta que, después de todo, no debería ser tan difícil de encontrar.

La tercera vía, y la más comprensible, sería que terminó pensando "que se lo expliquen sus padres", claro está.

