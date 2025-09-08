Hay parques temáticos con malas temáticas y luego está este de Vietnam, que se lo dedicó al Covid-19

Generalmente, los parques temáticos tienen dos tipos de temáticas para elegir. Si son grandes parques suelen poner todo el peso en grandes franquicias, como el caso de Disney, Universal o del parque japonés de Ghibli. Fuera de este grupo, están los que apuestan por una estética más universal y libre de derechos. Quizás piratas, historia o mitología.

En Vietnam hay un sitio que desafió estas reglas. Tuyen Lam Lake National Tourist Complex, localizado en Dalat, es un destino turísitico dentro de la ciudad más grande en la región central del país, con cuatro grandes áreas y pensado especialmente para los turistas. Una de ellas explora la historia de la ciudad. La más extraña, sin embargo, está dedicada al Covid-19.

Si la mera idea de dedicar un parque a una pandemia mundial no parece la más acertada, es el cómo se trata donde realmente uno se queda pasmado. El parque no cuenta con montañas rusas o atracciones de ningún tipo, pero tampoco con monumentos solemnes que resuman la historia. Lo que sí tiene es un total de 80 estatuas que pretenden resumir la lucha de la humanidad contra el Covid. Pero lucha literal, una que se libra entre monigotes más parecidos a los que podrías ver en unos dibujos animados matinales más que algo remotamente científico.

La mayoría de estas estatuas son el virus recibiendo una buena tunda. Una estatua representa a tres variantes del virus ensartadas por una jeringuilla gigante, otra lo pone espachurrado ante el peso de otro personajillo que representa al planeta Tierra. Es un recuento desde luego muy libre de los hechos, con solo algunas referencias a la historia real como una pequeña sección de museo. La entrada está protagonizada por un reloj que muestra "la cronología" de la pandemia.

En declaraciones para la prensa vietnamita, el director del recinto Trinh Ba Dung lo justificaba de la siguiente manera: "El mundo ha admirado Vietnam en su batalla contra la pandemia del COVID-19. Doy gracias al espíritu vietnamita y al gobierno por su liderazgo decisivo, que trajo muy buenos resultados. Eso ayudó a darme la idea de construir este parque, y así continuar mandando el mensaje de una Vietnam segura y pacífica para los amigos internacionales".

El lugar definitivamente ha dejado huella entre los internacionales, aunque no del modo que se pretendía. Desde su apertura en 2021 el parque ha sido recibido con sorna y sorpresa a partes iguales. Desde luego se han adelantado a cualquier otro con esta bizarra propuesta, eso sí.

Imágenes: NhieuLife, NoahMad

