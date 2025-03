'La revuelta' salta de nuevo al prime time. Competirá directamente con 'Supervivientes' para celebrar sus 100 programas

Seis meses después desde su estreno en La 1 de RTVE, la noticia de que 'La revuelta' cambie de horario por un conflicto de programación no es muy noticia a estas alturas de la temporada. Y es que los horarios del espacio conducido por David Broncano lo hacen muy expuestos a cambios en la programación debido a las competiciones deportivas que alberga el ente público.

Y, una vez más, así será. Este jueves 20 'La revuelta' se emitirá nuevamente en horario de primetime al ocupar su horario habitual el partido de ida de la UEFA Nations League entre Países Bajos y España. Esto colocará al espacio humorístico en competición directa con el reality del momento de Telecinco: 'Supervivientes' mientras que, de paso, elimina de la parrilla a 'Maestros de la costura'.

Así sigue la confianza de RTVE en el talk show, que demostró ser un hueso duro de roer para 'El hormiguero', espacio que hasta esta temporada televisiva no tenía rival en el access prime time. Si bien parece que los vientos vuelven a ser favorables para el programa de Pablo Motos, no podemos negar que el de La 1 es el programa revelación de este curso.

Nada que hacer en el prime time

Sin embargo, esta confianza hacia el programa de Broncano también se puede leer de otro modo: lo poco que confía el ente público en su programación del prime time. Algo que denota, además, una falta de fuerza en la parrilla tal que necesitan al amuleto de 'La revuelta' para ser competitivos.

Porque es verdad que esta vez la excusa son los 100 programas pero, aun gustándome mucho, no dejo de tener la sensación de que usarlo de comodín a la larga es no intentar arreglar la parrilla de la televisión pública, tan necesitada de mucho más cariño del que está recibiendo... no tanto del público (que también), sino de la propia RTVE.

