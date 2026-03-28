La rocambolesca (y multimillonaria) demanda del autor de 'El ciclo sin fin' de 'El rey león' a un cómico: "Mira, hay un león, oh Dios mío"

Hace unos días, en una de mis poco recomendables sesiones de doom scrolling antes de dormir —en serio, no hagáis esto en casa—, me topé con un reel que me hizo reír por un momento antes de pasar a otra cosa. En él, podía verse un corte del podcast 'One54', en el que el cómico Learnmore Jonasi traduce la primera frase que puede escucharse en la mítica 'Circle of Life' de 'El rey león', "Nants’ingonyama bagithi Baba” como "Mira, hay un león, oh Dios mío".

Los límites del humor

Pues bien, la broma no ha hecho nada de gracia a Lebohang Morake, el compositor sudafricano ganador del Grammy que interpretó la pieza en el clásico animado de Disney, quien según The Guardian ha demandado a Jonasi por "dañar su reputación al tergiversar intencionadamente el significado de la canción en un podcast y en su rutina de stand-up". Morake pide la friolera de 20 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Así relata el medio el contenido de la demanda:

Tales declaraciones virales están interfiriendo en las relaciones comerciales de Morake con Disney y en sus ingresos por regalías, causando más de 20 millones de dólares en daños reales. La demanda también solicita 7 millones de dólares en daños punitivos. La querella argumenta que Jonasi presentó su traducción ‘como un hecho fidedigno, no como comedia’, por lo que no debería recibir las protecciones de la Primera Enmienda otorgadas a la parodia y la sátira que se burlan de otras obras artísticas.

Según el escrito del demandante, Jonasi también hizo un chiste similar fuera del podcast sobre la letra del cántico en cuestión, obteniendo "una ovación" después de contarlo en una actuación en directo en Los Ángeles el pasado 12 de marzo. El cómico, por su parte, se ha declarado fan del trabajo de Morake en un vídeo en el que se ofrece a colaborar con el músico en un vídeo en el que ambos puedan explicar el significado de la pieza.

Según Jonasi, "la comedia siempre tiene una forma de iniciar conversaciones" y, tal como se puede comprobar en este texto, siempre se abre camino para dar lugar a situaciones tan rocambolescas como la que acabo de relatar. Probablemente, la demanda no tenga ningún tipo de recorrido, pero hay que reconocer que es digna de los tiempos en que vivimos.

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