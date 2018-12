5% en Rotten Tomatoes, rechazo de Netflix y espantadas de público: ¿es 'Holmes & Watson' el mayor bodrio de 2018?

Vaya, a los críticos estadounidenses no les está gustando una comedia. Rarísimo, ¿verdad? Aún quedan dos meses para que 'Holmes & Watson' llegue a los cines españoles pero la nueva comedia de Will Ferrell y John C. Reilly se estrenó en Estados Unidos el pasado día de Navidad y está dando que hablar porque, al parecer, es terrible.

Terrible nivel 5% en Rotten Tomatoes. Lo cual es una ligera mejora respecto al 0% con el que saludó al público el día de su estreno en cines. La broma se ha extendido al saberse que Netflix no la quiso. ¡Rechazada por la casa de Adam Sandler! Eso es un nuevo nivel. Porque sí, tienen a los Coen, a Alfonso Cuarón, y Martin Scorsese en 2019, pero el catálogo cinematográfico de la plataforma de streaming todavía deja mucho que desear.

Y es que, a pesar de los grandes nombres que está reuniendo últimamente, la mala fama del cine de Netflix ha sido ganada a pulso. Es injusto calificarlo de "vertedero de Hollywood", porque no tienen capacidad para almacenar tanta basura, pero ahí están casos como 'The Cloverfield Paradox' o 'Mowgli: La leyenda de la selva', producciones desechadas por Paramount y Warner. Luego hay títulos como 'Bright' o 'Aniquilación' que generan división de opiniones pero no puede calificarse de bodrios o desastres.

Lo cierto es que Netflix presume de cifras con 'Bright', 'Crónicas de Navidad' o ahora 'A ciegas' ('Bird Box'), vista por 45 millones de suscriptores en su primera semana. Dudo que la calidad de 'Homes & Watson' tuviese algo que ver, parece más probable que simplemente Sony pidió demasiado dinero por ella. Y que todo este asunto está usado por aquellos que se oponen ingenuamente al cine de Netflix, como si fuera un hijo de Satán que viene a matar al honorable séptimo arte.

Por cierto, 'Holmes y Watson' lleva 12 millones de dólares tras sus primeros días en la taquilla de EE.UU. (costó 42M$). La mala noticia para Sony no son las malas críticas sino que, al parecer, parte del público tampoco está nada contento con la parodia del famoso detective. Tanto es así que hay espectadores abandonando las salas de cine antes de tiempo:

Here’s a tip to save you a few bucks. #HolmesAndWatson don’t see it. It was so bad. Half the theater walked out during it. And I love Will Ferrell but this one was one of the worst movies I’ve ever seen. — Soapier (@soapiermedusa) 26 de diciembre de 2018

I haven't walked out of a movie since Final Destination 5 back in 2011. Holmes & Watson has changed that. Now don't get me wrong Will Ferrell and John C Reilly are funny but none of the jokes were hitting. There was couple that was walking out when I woke up. — T (@BlackmagicLloyd) 26 de diciembre de 2018

I can't believe what I just saw. I hope Will Ferrell and John C. Reilly are allowed to make another movie together after this because this one CANNOT be the note they end on. People were walking out. 😬 — Mark Ricci (@MovieManMark) 26 de diciembre de 2018