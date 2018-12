'Crónicas de Navidad' es la película de mayor éxito en Netflix: habría logrado 200 millones de dólares en taquilla en 7 días

El director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, afirma que 'Crónicas de Navidad' habría conseguido el equivalente a una recaudación de 200 millones de dólares en apenas una semana en las salas de cine.

La cosa de la navidad

En apenas un par de semanas, la película navideña protagonizada por Kurt Russell ha sido reproducida más de veinte millones de veces. "Ni siquiera una carrera tan exitosa como la de Russell había logrado antes que tanta gente viera una de sus películas durante sus primeros días", dijo Sarandos.

"Esto es una muestra de lo que podemos ofrecer al mercado y a los narradores de hoy y que no podríamos realizar hace diez años".

Esos datos ofrecen lecturas interesantes. Por un lado, sus más de veinte millones de streamings no equivalen a veinte millones de personas, pero las cifras están ahí para sacar pecho, y no es para menos. La plataforma no suele dar datos regularmente de sus audiencias, pero a mediados del año pasado las películas de Adam Sandler tenían más de quinientos millones de horas de reproducción, algo que posiblemente haya aumentado mucho a lo largo de los meses.

Por otro lado, se convierte casi automáticamente en la película más popular de una estrella de Hollywood como Russell, una estrella que, no olvidemos, empezó su carrera como actor Disney, la compañía que solía centrarse más en este tipo de estrenos. Es lógico que en la casa de Mickey Mouse tengan prisas por estrenar su plataforma.

La maltratada 'Bright' tuvo once millones de reproducciones durante sus primeros tres días a pesar de que las primeras críticas no fueron especialmente piadosas.