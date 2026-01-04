'Avatar 3' se convierte en la cuarta película de James Cameron que supera los 1000 millones, pero hay dos estrenos de 2025 que se la meriendan

Era una mera cuestión de tiempo que 'Avatar: Fuego y ceniza' superase los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial y acaba de conseguirlo. Eso la convierte además en la cuarta película de James Cameron en superar esa cifra, pero todavía hay dos largometrajes de 2025 con unas cifras de recaudación superiores a los 1.083 que acumula ya 'Avatar 3'.

De esta forma, 'Avatar 3' se suma a 'Titanic', 'Avatar' y 'Avatar: El sentido del agua' como el cuatro largometraje de Cameron que supera los 1.000 millones. Eso sí, los otros tres títulos se fueron por encima de los 2.000 millones y ahora mismo se espera que 'Fuego y ceniza' no llegue a esa cifra. Las estimaciones apuntan a que se quedará alrededor de los 1.700 millones.

Hay dos películas de 2025 más taquilleras que 'Avatar: Fuego y ceniza'

Todo ello la convierte también en la cuarta película de 2025 que alcanza los 1.000 millones de recaudación mundial, superando ya los 1.038 millones conseguidos por la versión en imagen real de 'Lilo y Stitch'. Eso sí, todavía está lejos de los 1.588 millones que lleva 'Zootrópolis 2' y aún más de los 2.244 millones que acumula 'Ne Zha 2'.

Lo que también deja claro el éxito de 'Avatar: Fuego y ceniza' es que Disney es la productora de Hollywood con los mayores bombazos en taquilla del año, pues también le pertenecen tanto 'Lilo y Stitch' como 'Zootrópolis 2'. A cambio, el estudio también sufrió sonoros batacazos como los de 'Blancanieves y los siete enanitos', 'Elio' o 'Tron: Ares'...

Esto también hace que 'Avatar' aumente aún más su récord como la trilogía más taquillera de todos los tiempos, pues suma ya 6.350 millones de dólares. En segunda posición encontramos a la trilogía secuela de Star Wars con 4.450, lo que supone 1.900 millones de diferencia. Y esa distancia todavía crecerá bastante más, pero bueno, el inevitable estreno de 'Avatar 4' hará que ya no podamos contar a la saga como una trilogía...

