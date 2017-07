Calendario de regresos y estrenos de series de julio 2017: fechas y trailers de todas las novedades en TV

Con toda la vorágine de la fusión del entretenimiento en Espinof aún teníamos pendiente publicar el tradicional calendario de estrenos televisivos del mes tras empezar con uno semanal el lunes de la semana pasada. Este julio se presenta calmadito en cuanto a regresos pero potente en lo que a novedades se refiere. Lejos quedan aquellos veranos tranquilos para ponerse al día.

Este calendario mensual incluye las fechas tanto de nuevas temporadas como de novedades. Actualizaremos semanalmente este artículo de referencia con posibles cambios y con títulos destacados para cada semana. Después de las dos listas de fechas encontraréis una reseña de las novedades con sinopsis, información relevante, enlaces para ampliar y tráiler si lo hay.

Como podréis comprobar, la oferta da de sobra para tenernos entretenidos durante todo el mes, pero el lanzamiento de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' el domingo 16 empequeñece al resto. Nosotros ya hicimos un repaso a todo lo que sabe sobre ella y recientemente aparecieron tanto los títulos como los argumentos de los tres primeros episodios.

Estrenos y regresos de series:

Martes 11:

The Fosters ( T5, Freeform)

American Ripper (T1, History)

The Bold Type (T1, Freeform)

In The Dark (T1, BBC)

Miércoles 12:

Suits (T7, USA Network)

Still the King (T2, CMT)

I'm Sorry (T1, TruTv)

Salvation (T1, CBS)

Viernes 14:

To The Bone (Netflix)

Friends from College (T1, Netflix)

Domingo 16:

Juego de Tronos (T7A, HBO)

The Strain (T4, FX)

Lunes 17:

Loaded (T1, AMC)

Martes 18:

Shooter (T2, USA Network)

Viernes 21:

Last Chance U (T2, Netflix)

Ozark (Netflix)

Domingo 23:

Ballers (T3, HBO) (HBO España, 24/07)

Insecure (T2, HBO)

Lunes 24:

People of Earth (T2, TBS)

Midnight Texas (T1, NBC)

Somewhere Between (T1, ABC)

Jueves 27:

Harmonquest (T2, Seeso)

Viernes 28:

The Last Tycoon (T1, Amazon)

Room 104 (T1, HBO)

Domingo 30:

Rick and Morty (T3, Adult Swim)

American Ripper (History Channel)

Esta miniserie de ocho episodios sigue la pista de dos asesinos en serie históricos: H.H. Holmes y Jack el Destripador. Uno de los bisnietos de Holmes es el que lidera la investigación que consiguió autorización para exhumar el cadáver del asesino para poder realizar pruebas de ADN. Holmes confesó en el S.XIX que había sido el autor de 27 asesinatos, pero se le atribuyen docenas más.

Estreno: 11 de julio

The Bold Type (Freeform)

Nueva serie juvenil de Freeform, esta vez centrada en tres amigas que trabajan en una revista femenina de alcance global. El relato girará en torno a ellas y sus vidas en Nueva York mientras exploran su sexualidad, su identidad, la moda y el amor. La creadora Sarah Watson se ha inspirado en la vida de la antigua editora jefe de Cosmopolitan, Joanna Coles.

Estreno: 11 de julio

In the Dark (BBC One)

Este drama inglés tiene como protagonista a Helen Weeks y desarrolla la historia de su vida en dos tiempos. Uno arranca cuando descubre que está embarazada y no está segura de quién es el padre. Al mismo tiempo, su mejor amiga del instituto se convierte en el centro de un escándalo mediático y Helen debe volver a su pueblo natal para ayudarla, ya que el marido de ésta ha sido detenido. La otra línea de tiempo tiene lugar más adelante, con el embarazo de Helen mucho más avanzado y con la protagonista en mitad de otro escándalo. Es una miniserie de 4 capítulos.

Estreno: 11 de julio

I'm Sorry (TruTV)

Andrea Savage (Funny or Die Presents, ‘Veep’) tiene nueva comedia que produce junto a The Lonely Island, Will Ferrell y Adam McKay. Savage es la protagonista e interpreta a una mujer comediante, guionista, madre y esposa que con frecuencia deja escapar su inmadurez interior y sus neurosis en situaciones de lo más inesperadas. Judy Geer, Jason Mantzoukas, Paul Scheer, June Squibb, Martin Mull y Lizzy Caplan pasan por los episodios.

Estreno: 12 de julio

Salvation (CBS)

En la línea de títulos como ‘Zoo’ y ‘La Cúpula’, CBS nos trae su nuevo entretenimiento veraniego high concept. Esta vez arranca con un asteroide a punto de colisionar con la tierra. La noticia se oculta a la población mientras que un grupo reducido intenta evitar que suceda el impacto en seis meses. Los protagonistas son un estudiante del MIT, un millonario, la jefa de prensa del Pentágono y algunos cargos del gobierno.

Estreno: 12 de julio

To the Bone (Netflix)

Película que llega con polémica antes de su estreno. Si 'Por 13 razones' generó debate por el tema del suicidio, 'To the bone' ya está generando dudas debido a su trama centrada en la anorexia. Marti Noxon ('Buffy', 'UnReal') es la directora de esta historia protagonizada por Lily Collins, Keanu Reeves, Carrie Preston y Lili Taylor, entre otros.

Estreno: 14 de julio

Friends from College (Netflix)

Nick Stroller ('Malditos Vecinos', 'Paso de ti') y Francesca Delbanco tienen nueva comedia, que esta vez ha encontrado su sitio en Netflix. Ambos son los productores ejecutivos y guionistas de los ocho capítulos. La historia está protagonizada por un grupo de amigos que fueron juntos a la universidad de Harvard y, años después, se reúnen cuando están en plena crisis de los cuarenta. Keegan-Michael Key ('Key & Peele'), Cobie Smulders ('Cómo conocí a vuestra madre'), Annie Parisse ('Vinyl'), Nat Faxon ('Ben & Kate'), Fred Savage ('Aquellos maravillosos años') y Jae Suh Park ('The Mindy Project') forman el elenco.

Estreno: 14 de julio

Loaded (AMC)

Los protagonistas de esta comedia son cuatro amigos de la infancia tienen una compañía de videojuegos que crearon ellos mismos. Cuando se convierten en multimillonarios se ven forzados a lidiar con las consecuencias del éxito y de pertenecer a ese mundo loco de los negocios tecnológicos.

Estreno: 17 de julio

Ozark (Netflix)

Marty Byrde es el responsable de blanquear el dinero de uno de los mayores carteles mejicanos. Cuando las cosas se tuercen tendrá que buscar la forma de esconderse poniendo a salvo también a su mujer Wendy y sus dos hijos. Jason Bateman y Laura Linney encabezan el reparto.

Estreno: 21 de julio

Midnight Texas (NBC)

Basada en la obra de Charlaine Harris, autora de 'Tue Blood', este drama sobrenatural tiene lugar en un remoto pueblo de Texas donde conviven vampiros, brujas, psíquicos y demás gentes que se salen del típico hijo de vecino. NBC ha tardado muchísimo en estrenarla y el piloto que se pudo ver en los screeners hace más de un año daba un poco de vergüenza ajena, por lo que no esperaría mucho de este estreno.

Estreno: 24 de julio

Somewhere Between (ABC)

Seguimos con los estrenos veraniegos de las network en abierto con este thriller protagonizado por Paula Patton ('Misión Imposible') y Devon Sawa (sí, el niño de 'Casper'). Patton interpreta a una madre soltera y productora de un programa de actualidad que está convencida de que su hija va a ser asesinada pronto.

Estreno: 24 de julio

The Last Tycoon (Amazon)

Nueva serie de época de Amazon, esta vez ambientada en los años treinta. Monroe Stahr (Matt Bomer) es el protagonista que luchará por conseguir el poder del primer gran estudio de Hollywood. Se pondrá en pie de guerra contra Pat Brady (Kelsey Grammer), quien un día fue su jefe y mentor. Lily Collins y Rosemarie Dwitt también encabezan el reparto.

Estreno: 28 de julio

Room 104 (HBO)

Los hermanos Duplass ('Togetherness') tienen nueva dramedia en HBO. En este caso se trata de una antología por episodios donde la habitación 104 de un hotel es la protagonista. En cada capítulo se centrará en aquellos que la ocupan y el reparto va desde James Van der-Beek, Orlando Jones, Adam Foster y Ellen Geer hasta Hugo Armstrong, Davie-Blue o Melonie Diaz.

Estreno: 28 de julio