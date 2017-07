Estrenos televisivos (3-9 julio): 'Castlevania' y 'La peluquería' lideran una semana muy tranquila

Hubo una época en la que el verano equivalía a una ausencia casi total de estrenos televisivos. Eso ha ido cambiando durante los últimos años, pero sigue siendo cierto que se trata de un periodo más tranquilo que el resto del año. Una ocasión ideal para ponerse al día con todo lo que tenemos pendiente pensarán algunos, pero otros seguro que están ávidos de novedades y este repaso a los lanzamientos de estos siete días seguro que les resulta útil.

Hemos querido empezar por los estrenos en Estados Unidos, donde únicamente hay tras lanzamientos: 'Snowfall', 'Castlevania' y 'Apollo Gauntlet', por lo que es lógico que la adaptación de la franquicia de videojuegos realizada por Netflix sea la que capte mayor atención. Además, también encontraréis qué novedades hay en los canales españoles, donde la única serie de ficción nacional que llega esta semana es 'La peluquería'. ¡Vamos allá!

Estrenos de series en Estados Unidos (3-9 julio)

Miércoles 5 de julio

'Snowfall' (FX, T1)

Viernes 7 de julio

'Castlevania' (Netflix, T1)

'Dawn of the Croods' (Netflix, T4)

'K.C. Undercover' (Disney Channel, T3)

'Luna Petunia' (Netflix, T2)

Sábado 8 de julio

'School of Rock' (Nickelodeon, T3)

Domingo 9 de julio

'Apollo Gauntlet' (Adult Swim, T1)

'Snowfall'

Creada por John Singleton, Eric Amadio y Dave Andron, se centra en la primera crisis por el consumo de crack en Los Angeles en 1984 y cómo eso afectó a la propia ciudad. Como nota curiosa para los seriéfilos españoles, Sergio Peris-Mencheta participa en la misma. Los otros protagonistas tienen el rostro de Emily Rios, Carter Hudson y Damson Idris. Es la gran esperanza de la semana para aquellos que estén buscando una nueva serie dramática a la que hincarle el diente.

'Castlevania' (Netflix)

Esperada adaptación de una célebre saga de videojuegos iniciada hace ya casi 30 años. Una jugada maestra por parte de Netflix si le sale bien, y además ha sido bastante cautelosa, ya que su primera temporada -la segunda ya está confirmada- constará de apenas 4 episodios. El guion corre a cargo de Warren Ellis, mientras que Adi Shankar es su showrunner. Este último nombre quizá no os diga nada a muchos, pero ojo a todos los proyectos singulares que ha avalado a lo largo de los últimos años...

'Apollo Gauntlet' (Adult Swim)

La nueva apuesta animada de Adult Swim cuenta la historia de un singular superhéroe que ha de luchar contra las fuerzas del mal en una sociedad futurística feudal. Basada en la webserie homónima de 2012 -pinchad aquí para ver el primer episodio de la misma-, la cadena pondrá disponible toda la primera temporada en su web el próximo viernes antes de estrenarla en televisión el domingo, emitiéndola a un ritmo de episodio por semana.

Estrenos de series en España (3-9 julio)

Lunes 3 de julio

'Revenge' (Divinity, T4)

'NCIS: Los Angeles' (Cuatro, T8)

'La Peluquería' (La 1, T1)

'Almost Human' (Antena 3, T1)

Martes 4 de julio

'Turn' (AMC España, T4)

Miércoles 5 de julio

'Code Black' (Movistar Series, T2)

'The Catch' (Movistar Series, T2)

Jueves 6 de julio

'Hora Punta' (Antena 3, T1)

'Snowfall' (HBO España, T1)

'Supernatural' (AXN, T12)

Viernes 7 de julio

'Castlevania' (Netflix, T1)

'Dawn of the Croods' (Netflix, T4)

'Luna Petunia' (Netflix, T2) 'Degrassi: Next Class' (Netflix, T4)

'The Churchmen' (Filmin, T3)

Sábado 8 de julio

'Review' (Movistar Series, T8)

Domingo 9 de julio

'The Windsors' (Sundance Tv, T1)

'Harlots: Cortesanas' (Cosmo, T1)

'La peluquería'

El sustituto veraniego de 'Hora punta', por lo que lo va a tener sencillo para mejorar lo que ofrecía el programa de Javier Cárdenas. Contará el día a día de una peluquería mixta y sobre el papel su mayor atractivo es su escasa duración: 25 minutos por episodio. Chiqui Fernández, Juanjo Cucalón y Anna Gras encabezan su reparto.

'Almost Human' (Antena 3)

Estrenada en 2013 y cancelada tras la emisión de apenas 13 episodios, la serie liderada por Karl Urban encaja perfectamente dentro de lo que entenderíamos como relleno televisivo. Si no la visteis ya, no os encariñéis demasiado con este thriller futurista de ciencia ficción sobre unos policías a los que les es asignado un androide que se caracteriza por tener reacciones emocionales inesperadas.

'Hora Punta' (Antena 3)

El salto a la pequeña pantalla de la saga cinematográfica liderada por Jackie Chan y Chris Tucker solo provocó indiferencia entre el público, por lo que fue rápidamente cancelada. Otro caso de relleno veraniego, pero bueno, si queréis pasar el rato viendo a las policías con personalidades contrapuestas interpretados por Justin Hires y Jon Foo, adelante.

'The Windsors' (Sundance Tv)

Una serie británica que parodia a la familia real británica y que en este caso sí gozó de la suficiente buena acogida como para conseguir una segunda temporada. De hecho, conquistó tanto a público como crítica en Reino Unido, por lo que estaría bien darle una oportunidad a ver si es para tanto, ¿verdad?

'Harlots: Cortesanas' (Cosmo)

Su premisa es como poco llamativa: Margaret lidera un burdel en la Inglaterra del siglo XVIII -por aquel entonces se decía que una de cada cinco mujeres se ganaba la vida allí a través del sexo- y al mismo tiempo tiene que lidiar con las dificultades para criar a sus hijos. Además, su protagonista es Samantha Morton, una actriz muy solvente cuyo talento rara vez ha sido aprovechado al máximo, ¿cambiará eso aquí?