La crisis del cine de superhéroes ya es innegable: 2025 ha sido un año históricamente malo en taquilla para este tipo de películas

El cine de superhéroes pasa por un momento delicado, pues cada vez es más evidente que el público ya no abraza este tipo de películas con la misma efusividad, y en 2015 hemos tenido la prueba definitiva de ello: ni una sola película de superhéroes ha conseguido entrar en el Top 50 de las más taquilleras de la historia sobre este tipo de personaje.

Es cierto que no hemos tenido tantas grandes películas de superhéroes a lo largo de este 2025 que está llegando a su final, pero también que Marvel estrenó tres largometrajes. Sin embargo, tanto 'Capitán América: Brave New World' como 'Thunderbolts' y 'Los cuatro fantásticos: Primeros pasos' se encuentran entre las películas menos taquilleras del estudio.

De hecho, ninguno de los tres estrenos de Marvel logró superar en ingresos a la nueva 'Superman' de James Gunn, que ha conseguido ser la película de superhéroes más taquillera del año con unos ingresos mundiales de 616 millones. Una buena noticia eclipsada por el hecho de que ni siquiera llegó a las cifras que tuvo 'El hombre de acero' 12 años antes.

Además, esos 616 millones la sitúan justo en el límite para entrar en ese top 50 que mencionaba antes, el cual cierra actualmente 'Logan' con 619 millones. Esto supone que, con la lógica excepción de 2020, es el primer año desde 2011 en el que ninguna película de superhéroes entra en esa codiciada lista.

Las perspectivas para 2026

Todo apunta a que eso no sucederá el año que viene, pues el estreno de dos títulos tan esperados como 'Spider-Man 4' y 'Vengadores: Doomsday' debería traducirse en taquillas mucho más espectaculares. La cuestión está en si serán hitos puntuales o si eso lo será lo que ha sucedido en este 2025.

Por su parte, DC presentará 'Supergirl' y 'Clayface', pero dudo mucho que ninguna de ellas logre colarse en ese top 50. Eso sí, la segunda ha costado mucho menos de lo habitual en el cine de superhéroes, pues su presupuesto se estima en 40 millones de dólares, por lo que no necesita una grandísima taquilla para ser un éxito.

