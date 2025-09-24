James Gunn no ha podido con Zack Snyder y Henry Cavill: la nueva 'Superman' ha fracasado en su misión de batir a 'El hombre de acero'

El recorrido comercial de 'Superman' en salas está llegando a su fin. La extraordinaria película de James Gunn suma ya 615 millones de dólares, una cifra que como mucho crecerá en un par de millones de más. Son buenos datos para un título que tenía que conseguir que DC se quitase de encima la mala fama que arrastraba, pero eso no quita para que también sea cierto que se ha quedado por debajo de 'El hombre de acero'.

La película dirigida por Zack Snyder con Henry Cavill consiguió una recaudación mundial de 670 millones hace 12 años, superando así por 55 a la aventura protagonizada por David Corenswet. Además, se da la casualidad de que ambos títulos costaron lo mismo -225 millones de dólares-, por lo que así la comparativa puede ser especialmente justa.

Culpa de China

Lo curioso es que esa diferencia de ingresos entre 'Superman' y 'El hombre de acero' se puede resumir básicamente por la importancia de China -el país donde los estudios de Hollywood consiguen menos parte de los ingresos, ya que apenas se quedan con un 25% de lo recaudado-: la cinta dirigida por Gunn se estrelló y apenas consiguió 8,9 millones de dólares en dicho país, mientras que la primera entrega del DCEU se fue hasta los 63,4 millones.

Quitando eso, estaríamos hablando de un claro empate, pero claro, eso sería como hacer trampas al solitario. Ahí podríamos entrar en diferentes posibles explicaciones -la popularidad del cine de superhéroes era mucho mayor en 2013 y además 'El hombre de acero' venia impulsada por el éxito de la trilogía de Batman de Christopher Nolan-, pero los números son esos.

Ahora habrá que ver si la nueva 'Superman' realmente ha hecho que el público se reconcilie con DC y ser los cimientos que este universo necesita para despegar con fuerza. En principio, Warner está satisfecha con lo conseguido, pero ahora toca confirmarlo el año que viene con 'Supergirl'...

