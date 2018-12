Estrenos de cine: niñeras mágicas, superhéroes acuáticos y multiversos arácnidos

Damas y caballeros, con todos ustedes la penúltima ronda de estrenos cinematográficos de 2018. ¡Y menuda ronda! Para dar la bienvenida a la Navidad, este 21 de diciembre nos bombardea con tres novedades destinadas a reventar la taquilla como la última aventura del Universo Cinematográfico de DC, el regreso de la eterna Mary Poppins y la nueva joya animada protagonizada por nuestro amigo y vecino Spider-Man.

Además, un par de comedias francesas, un documental y el regreso del laureado cineasta japonés Hirokazu Koreeda completan una oferta que quita las ganas de estar en la calle pasando frío y aguantando mareas humanas cuando podemos refugiarnos en una sala de cine para pasarlo en grande.

'Aquaman' (2018)

A favor: Su total y absoluta falta de vergüenza y su despreocupación por el qué dirán, que se traducen en dos horas y veinte minutos del espectáculo más bochornoso, hortera, vergonzante y divertidísimo que os podáis echar en cara. Lo bien que se lo pasa Jason Momoa haciendo chistes malos y repartiendo estopa en la piel de Arthur Curry.

En contra: El demencial diseño de producción de 'Aquaman' es lo más parecido a un accidente —de esos que son horribles pero de los que no puedes apartar la mirada— y a medio camino entre un Sentai japonés y un episodio de los 'Caballeros del Zodiaco' sumergido en LSD. La falta de mesura de James Wan, que no te deja respirar ni un momento con un maremoto de secuencias de acción ininterrumpidas.

'El regreso de Mary Poppins' ('Mary Poppins Returns', 2018)

A favor: 'El regreso de Mary Poppins' es tierna, dulce, entretenida y espectacular. Una auténtica delicia que ataca directa al corazón con su fantástico mensaje y, a su vez, estimula las retinas con un recital de luz, color, música y magia impagable. Emily Blunt, sencillamente maravillosa en su papel de niñera perfecta.

En contra: Por poner algo, su condición a medio camino entre la secuela y el remake encubierto de la original, de la que imita gran parte de su estructura.

'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse', 2018)

A favor: Ninguna película hasta la fecha había captado tan bien el alma de nuestro —¿o debería decir nuestros?— amigo y vecino Spider-Man como esta 'Un nuevo universo'. Su alucinante animación luce a un nivel estratosférico, al igual que su sentido del humor, heredado de la factoría de Chris Miller y Phil Lord.

En contra: Que no dure otras dos horas para poder estar sumergidos en la maravillosa y viva Nueva York animada de la película.

'Sobre ruedas' ('Tout le monde debout', 2018)

A favor: Su inesperada solidez para tratarse de un debut. Promete hacer las delicias de la inmensa mayoría de aficionados a la comedia francesa de los últimos tiempos, con un humor algo pasado de vueltas, alguna dosis de mala leche y ese poso que hace tan especial a las representantes galas del género. Su pareja protagonista.

En contra: En su estructura más básica, no deja de ser una comedia romántica que sigue ciertos patrones repetidos anteriormente y en múltiples ocasiones, por lo que podría decepcionar a todo aquél que busque sorprenderse.

'Un asunto de familia' ('Manbiki kazoku', 2018)

A favor: Después de acercarse al thriller con tintes dramáticos en 'El tercer asesinato', Hirokazu Koreeda vuelve a la carga con un drama familiar que promete sensibilidad, ternura y uno de los viajes más intensos de 2018 a nivel emocional. La inmensa cantidad de premios cosechados hasta el momento no hace más que reafirmarla como una cinta notable.

En contra: Como suele ocurrir con un cine tan particular como el del país nipón, no conectar con su tono, estilo y cadencia podría convertir su visionado en una experiencia poco satisfactoria para algunos sectores del público.

'Perdidos en París' ('Paris pieds nus', 2016)

A favor: 'Perdidos en París' promete uno de esos relatos que sólo necesitan a unos protagonistas encantadores para conseguir cautivar al respetable. Su esencia de comedia de enredos de corte clásico puede ofrecer un entretenimiento más que digno.

En contra: Parece que, pese a su escasa duración —no alcanza por poco la hora y media— la cinta de Dominique Abel y Fiona Gordon padece de unos cuantos altibajos en términos de ritmo y narrativa.

'Dantza' (2018)

A favor: Su fantástico, hipnótico y notablemente fotografiado despliegue visual. Su sorprendente vis documental.

En contra: Es una obra muy apoyada en lo visual y artístico y, como tal, no está hecha para todo el mundo.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'El regreso de Mary Poppins'. El año pasado lo hizo 'Paddington 2', y este año ha sido 'El regreso de Mary Poppins' la cinta que me ha conseguido derretir el corazón y hacerme llorar como un niño que se ha pelado las rodillas frente a la pantalla ante un espectáculo tierno, hermoso y rebosante de alma y magia. Una auténtica delicia encabezada por una Emily Blunt que ha terminado de ganarse nuestros corazones a golpe de talento y encanto.

Kiko Vega: 'Aquaman'. Un delirio abisal que va más allá de lo que nadie en su sano juicio habría imaginado. Es horrible y hermosa. Es ridícula y magistral. James Wan da un triple mortal hacia la desfachatez más cochambrosa en una divertidísima película de aventuras destinada a convertirse en un meme de dos horas y media más cercana al Universo Hasbro que al Universo DC: por eso eso sale a flote.

Juan Luis Caviaro: 'Un asunto de familia'. Porque es una de las películas más singulares y hermosas que he visto este año. A simple vista parece otra sencilla historia cotidiana de Hirokazu Kore-eda (autor obsesionado con los vínculos familiares) y en cierto modo es así pero esta vez sorprende con un giro que no sólo revela el gran ingenio del autor sino que obliga a reflexionar sobre todo lo que hemos decidido que es la familia y el amor. Es realmente especial. Quizá tarda en arrancar, pero una vez que te engancha, no te suelta. Y merece muchísimo la pena, el final es impresionante.

Mikel Zorrilla: 'Ralph rompe Internet'. Es una estupenda secuela que amplía con acierto lo planteado en la primera entrega den lugar de limitarse a repetir lo que funcionó en aquella. Está repleta de momentos divertidísimos y además se preocupa en dotar de corazón a la historia para que el viaje de sus dos protagonistas nos importe más allá de lo simpáticas que sean las situaciones a las que se van enfrentando.

John Tones: 'Spider-Man: Un nuevo universo'. ¿Quizás la mejor película de superhéroes? Desde luego, la mejor de Spider-Man, y sin duda una de las que mejor ha entendido el medio original impreso de la gente que se disfraza para hacer el bien, sin tener que hacer concesiones a la verosimilitud para traducir el lenguaje de las viñetas. Rebosante de guiños para fans, pero accesible para todos los públicos, sean o no fans del gremio de las capas, 'Un nuevo universo' no solo es una gozada colorista y frenética, sino una película de animación extraordinaria, que al fin se decide a dar un paso lateral para distanciarse de Pixar y Disney no subiendo el volumen y la espectacularidad, sino con una propuesta visual radicalmente distinta. Una película imprescindible por muchísimas razones.