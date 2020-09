Estrenos de cine: romances en tiempos de guerra, viajes en familia y superhéroes animados

Después de las últimas semanas, no cabe duda de que el cine en España comienza a recordar poco a poco a aquellos tiempos sin aforos, cierres ni restricciones que vivíamos hace cosa de medio año. Después de que la taquilla se haya revitalizado con títulos como 'Padre no hay más que uno 2', 'Tenet', 'Los nuevos mutantes', 'Antebellum' o la secuela de 'After', las novedades continúan llegando a las salas con una nueva ronda de estrenos que puede no tener grandes bombazos, pero sí un buen número de propuestas interesantes.

Pare empezar, este viernes 11 de septiembre tenemos el placer de volver a ver en pantalla grande a Gemma Arterton en un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Además, Achero Mañas regresa al largometraje después de diez años de inactividad de la mano de un gran intérprete como Ernesto Alterio, y los aficionados al manganime podrán disfrutar de la nueva película de la popular franquicia 'My Hero Academia'.

'En busca de Summerland' ('Summerland', 2020)

A favor: Como no podría ser de otro modo, contar con un nombre como el de Gemma Arterton encabezando un reparto repleto de intérpretes de lo más solventes; algo que asegura unos mínimos de calidad difíciles de alcanzar. Su interesante combinación de drama romántico al uso con trasfondo bélico y la calidez que envuelve a la historia y al tratamiento visual.

En contra: Como suele ocurrir con producciones de este corte, los estragos del melodrama acechan tras cada fotograma para aportar un punto lacrimógeno que ni hace falta, ni es efectivo en absoluto.

'Un mundo normal' (2020)

A favor: El simple hecho de tener a Achero Mañas de vuelta en la dirección diez años después del estreno de su último largometraje —'Todo lo que tú quieras'— ya es un gran motivo de celebración. Si además llega de la mano de un reparto capitaneado por Ernesto Alterio, se hace difícil no recomendar esta dramedia en clave road movie.

En contra: Puede que su apuesta, sencilla, casi intimista, y libre de exabruptos y efectismos, no termine de conectar con algunos espectadores.

'My Hero Academia: El despertar de los héroes' ('Boku no Hero Academia the Movie -Heroes: Rising-', 2019)

A favor: El numeroso fandom del manga homónimo de Kôhei Horikoshi y del anime televisivo que lleva en antena desde 2016 está de enhorabuena, porque este nuevo largometraje de 'My Hero Academia' vuelve a brindar un shonen cargado de acción, un tratamiento visual de primera y todas las señas de identidad que cabrían esperar de la franquicia. Si te gusta la serie, es muy probable que no te defraude.

En contra: Puede que el mayor punto en contra de 'El despertar de los héroes' es que no aproveche al cien por cien el lore del universo en el que se ambienta para ofrecer algo novedoso y, en cierto punto, rompedor.

Y además...

'Salir del ropero' (2019)

Ángeles Reiné debuta en el largometraje con una comedia romántica poseedora de un un reparto estelar que incluye, entre otros, a Verónica Forqué, Ingrid García Jonsson, David Verdaguer, y a la tristemente desaparecida Rosa María Sardà.

'Un diván en Túnez' ('Un divan á Tunis (Arab Blues)', 2019)

La ópera prima de Manele Labidi Labbé llega a nuestros cines tras su paso por la Sección Oficial de la última edición de la Seminci de Valladolid bajo la forma de una comedia dramática gala.

'The Father' ('Bashtata', 2019)

Desde Bulgaria, las salas españolas reciben a la ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Karlovy Vary 2019; una peculiar comedia dramática dirigida a cuatro manos por Kristina Grozeva y Petar Valchanov.

'Coco, el pequeño dragón. Aventuras en la Jungla' ('Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel!', 2018)

Anthony Power dirige la propuesta dirigida al público infantil de la semana; esta secuela animada de 'Coco, el pequeño dragón', producida en Alemania.

'Technoboss' (2019)

El cine portugués se hace un hueco en la cartelera española con 'Technoboss'; una comedia musical ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sevilla, que también pasó por la sección oficial del Festival de Locarno 2019.

'No creas que voy a gritar' ('Ne croyez surtout pas que je hurle', 2019)

Cierra los estrenos de la semana este peculiar documental cinematográfico, firmado por el director y guionista debutante francés Frank Beauvais.

Las recomendaciones del equipo de Espinof...

Víctor López G.: 'Los nuevos mutantes'. Después de los vaivenes que ha dado la producción de 'Los nuevos mutantes' desde su rodaje en 2017, se mascaba la tragedia, pero no se muy bien cómo, la nueva aventura del universo X-Men ha terminado saliendo triunfante —con concesiones—. A medio camino entre el terror y el coming of age, 'Los nuevos mutantes' demuestra que otro cine de superhéroes gestado en un gran estudio es posible. Un cine en el que épicas grandilocuentes, toneladas de efectos visuales y secuencias de acción metidas con calzador son sustituidas por el gran elemento que enriquece cualquier largometraje: unos personajes tangibles, creados con mimo, carismáticos, y con los que la empatía es casi instantánea. Un sorpresón en toda regla.

