Todos los estrenos de Movistar+ en junio 2021: 'Paraíso', el retorno de Emilio Aragón, la temporada 5 de 'The Good Fight' y más

Va empezando el buen tiempo y llega la hora de asomarse esperanzadores a junio y el arranque del verano. Pero como esto va de cine y televisión es el momento propicio para conocer las series, películas y documentales que podremos ver en Movistar+ el próximo mes.

Series

'Paraíso'

El "Stranger Things" español nos lleva a una historia de desaparición de tres muchachas. Cuando la policía no parece avanzar en la investigación, el hermano pequeño de una de ellas se pondrá junto a sus amigos a buscarlas para descubrir que quienes se las llevaron no son de este mundo.

Estreno el 4 de junio

'Todo va a ir bien'

La nueva serie de Josh Thomas ('Please Like Me') gira en torno a un veinteañero neurótico que tras una tragedia se convierte en el tutor legal de sus dos hermanastras. Matilda (Kayla Cromer) es una chica en el espectro autista que se prepara para la universidad y Genevieve (Maeve Press), una niña ingeniosa y mordaz que se rebela ante su pubertad.

Estreno el 11 de junio

Todas las series

'Paraíso' (4/6)

'¿Qué fue de los Durrell?' (documental, 8/6)

'Todo va a ir bien' (11/6)

'The Good Fight' T5 (25/6)

Documentales y programas

'Asesinas'

El documentalista Ryan White se adentra en la historia del asesinato a plena vista del hermano del líder de Corea del Norte Kim Jong-un. Las cámaras muestran claramente a dos chicas acercándose al hermano y cubriéndole con un pañuelo impregnado en un letal gas nervioso, provocando su muerte en cuestión de horas. Pero ¿qué hay realmente detrás de este atentado?

Estreno el 13 de junio

Todos los documentales

'B.S.O.' (2/6)

'Icon: Fotógrafos del rock' (4/6)

'Otros Mundos: El camino de Santiago' (7/6)

'Yo soy Alfred Hitchcock' (10/6)

'Asesinas' (13/6)

'Expediente Pérez' (15/6)

'El infiltrado' (20/6)

'Pioneras de la alta costura' (27/6)

Películas

'Psycho Goreman'

Una de las sensaciones de Sitges 2020 con su mezcla de ciencia ficción, terror alienígena, humor y sangre. Steven Kostanski dirige una cinta sobre dos niños que resucitan sin querer a un monstruo que quiere destruir el universo. Afortunadamente, los chicos también tienen la gema que le obligan a cumplir sus órdenes.

Estreno el 7 de junio | Crítica

Todas las películas