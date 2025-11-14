Ficción y documental para capturar el horror. Por qué 'La voz de Hind' se siente como "un zarpazo de dolor puro"

Huelga decir que, llegados a este punto del año, el número de polémicas relacionadas con el mundo del cine no es que haya sido bajo precisamente, pero una de las que más ruido han hecho ha estado localizada en el Festival de Venecia, donde el largometraje 'La voz de Hind' batió el récord del certamen tras recibir una ovación de 23 minutos de duración tras su proyección... sólo para quedarse sin el León de Oro a la mejor película.

El horror más puro

En el nuevo vídeo de 'La crítica de Álex', Alejandro G. Calvo nos habla sobre el largometraje escrito y dirigido por Kaouther Ben Hania, convertido en una de las mejores y más duras denuncias al genocidio en Palestina y que Calvo celebra por el modo en que evita la abyección y la pornografía emocional, porque "si algo es horrible de por sí, no necesita de ningún juego formal o estético, ni de ningún mecanismo de puesta en escena, para exacerbar lo que ya estamos viendo".

La cinta, que retrata "el sufrimiento y la muerte de una niña de seis años en Gaza atrapada en un coche que ha sido tiroteado brutalmente por el ejército israelí y que tiene que convivir durante horas con los cadáveres de su familia", es descrita como "una película dispositivo al reconstruir la agonía de Hind usando la voz real de su llamada al servicio de emergencias".

Por supuesto, es lógico que Álex tuviese miedo a lo que pudiese salir de esta premisa, pero asegura que la cinta le ganó al comprobar cómo la realizadora "decide contar toda la historia no desde el coche y la niña, sino desde el servicio de emergencias", lo cual define como "un gesto artístico muy loable y muy potente que funciona al hacer que, cada vez que suena la voz real de la niña, se sienta como un bofetón, como un zarpazo y como dolor puro".

Al final, parece que una de las grandes claves de 'La voz de Hind' pasa por cómo el largo "hibrida documental y ficción de una forma expositiva", dando como resultado una "experiencia muy visceral" que podría no ser para todo el mundo. De hecho, Calvo comenta que mientras veía la película se decía a sí mismo que "no me debería gustar, pero me está gustando", pero si ha terminado hablando tan bien sobre ella, es que las virtudes terminan pesando más.

Si quieres conocer los detalles, dale al play y disfruta de la última entrega de 'La crítica de Álex'.

