"La industria no parece querer que tengamos éxito". La regla desconocida de Disney que pone en peligro a cines pequeños

Posicionarse como una de las compañías indispensables en el panorama audiovisual no es algo que se consigue haciendo amigos. Son ya sabidas las exigentes e incluso hostiles condiciones de Disney a los cines para exhibir sus películas, de las que incluso cineastas como Quentin Tarantino se han quejado. La compañía que trata de hacer realidad los sueños de espectadores en todo el mundo es la misma que puede ser una pesadilla para muchos negocios.

Recientemente hemos vuelto a ver otro caso de estos y en el centro está uno de los principales batacazos de 2025, 'Tron: Ares'. La tercera película de la saga no logró capturar el interés del público. Puede que por un Jared Leto que produce desconfianza después de un historial cinematográfico no muy acertado, o puede que porque la compañía haya sobreestimado el valor de la saga Tron. De su inflado presupuesto de 220 millones de dólares solo recaudó 142 millones internacionales.

Sea por la razón que sea, en Disney no estuvieron dispuestos a dejarla ir tan rápido en salas, una decisión que ha puesto en peligro el negocio de pequeños cines independientes. Según cubren en The Ankler, la compañía obligaba a proyectar la película en Estados Unidos al menos durante dos semanas si los cines querían albergar también otros grandes estrenos. Dos semanas no es un compromiso grande si se trata de algo como 'Zootrópolis 2' o 'Lilo y Stitch', pero se pueden hacer muy largos para un batacazo.

Si es una decisión que ya daña a los multicines, el trato es mucho peor para pequeños cines. Desde la pandemia del Covid 2019 y con el auge del streaming, se han perdido unos 5.000 cines independientes en Estados Unidos, y para el resto la superviviencia no es fácil. "La industria no parece querer que tengamos éxito", mencionaba el dueño de un cine de Colorado con más de 100 años de historia, mientras que otro se refería directamente a Disney como la "mafia del cine".

Para un cine de solo dos salas, albergar durante dos semanas una película que nadie quiere ver es una pérdida de dinero diferencial. Muchos de estos dueños se lamentan de que no haya capacidad alguna de negociación en estos casos, con el estudio intentando rascar dinero que en muchas ocasiones ni siquiera llega.

Si bien es una estrategia habitual en la compañía del ratón, otros grandes estudios no están exentos de practicarla. Este 2025 cines pequeños también han sufrido el periodo obligatorio de 3 semanas para 'Wicked: For Good'. Algo que no habría sido un problema en época de vacas flacas y especialmente con el gran éxito que ha sido la secuela, pero que a muchos les ha supuesto perderse el estreno en diciembre de 'Five Nights At Freddies 2', que acabó siendo número 1 en Estados Unidos.

