Fracasó estrepitosamente en cines, pero a su público le encantó. 'Tron: Ares' ya tiene fecha de estreno en Disney plus

Es quizás uno de los grandes fracasos del cine de ciencia ficción de 2025, pero ahora tiene una nueva oportunidad de resarcirse en su llegada al streaming. Disney+ ha anunciado que estrenará el 7 de enero 'TRON: Ares', la tercera entrega de la atípica saga de ciencia ficción.

Dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, la película sigue a Ares, un programa sofisticado, el soldado perfecto tal como le describen, que debe salir del mundo digital para cumplir una misión en el mundo real en un ambiente de grandes CEOs tecnológicos obsesionados por el siguiente paso de la evolución de la máquina.

Un gozo visual y sonoro

Junto a Leto, la película cuenta con un nutrido reparto formado por Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson y Jeff Bridges en todo un espectáculo visual (la deliciosa fotografía de Jeff Cronenweth) y sonoro (Nine Inch Nails) en el que la historia es prácticamente secundaria.

Una propuesta que no llamó nada la atención del gran público, que rehusó la cita en las salas de cine. Tras su estreno el 8 de octubre 'Tron: Ares' recaudó en su primer fin de semana unos decepcionantes 33 millones de dólares. Si bien logró ser número 1 de taquilla, no despegó tanto como se espera de una película de 180 millones de presupuesto.

En total, la película logró recaudar poco más de 142 millones, confirmando el fiasco. Un fiasco que, por otro lado, no se traduce en la recepción crítica, al menos del público. Si bien la crítica profesional fue algo tibia, al público general le entusiasmó bastante la propuesta. Sin tirar cohetes, eso sí, pero es bastante destacable su 84% en RottenTomatoes (frente al 53% de la crítica) o un B+ en Cinemascore.

