'Peaky Blinders: El hombre inmortal' es un cierre "completamente melifluo". Por qué la película no está a la altura de la serie de Netflix

La historia de 'Peaky Blinders' da el salto definitivo al cine con el estreno en Netflix de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', una película que llega con la ambición de cerrar el recorrido de Tommy Shelby tras seis temporadas que marcaron una época. Creada por Steven Knight, la serie se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos del siglo XXI gracias a su mezcla de drama criminal, épica familiar y estética inconfundible, muy influida por el legado de Francis Ford Coppola y el universo de 'El Padrino'. Y este cierre en formato largometraje prometía mantener ese tono y dar una conclusión a la altura, recuperando a su icónico protagonista y explorando nuevas tramas en un contexto aún más ambicioso.

Adiós para siempre

Alejandro G. Calvo no duda en dejar clara su relación con la serie en la última entrega de La crítica de Álex: “Me gusta Peaky Blinders, claro que sí, claro que me gusta Peaky Blinders”, recordando además que la considera una de las más importantes del siglo. Sin embargo, su entusiasmo no se traslada del todo a la película, a la que considera muy lejos del nivel de la serie.

Uno de los problemas principales, según el crítico, está en la ejecución: “Luce como Peaky Blinders, tiene su, tiene los colores… y sin embargo falla tremendamente la película”. Para él, el filme replica la estética y los elementos reconocibles, pero no consigue capturar la esencia narrativa que hacía especial a la historia.

También señala decisiones creativas discutibles, como la ausencia de un personaje clave: “Toma una decisión super arriesgada… apartar al personaje de Paul Anderson”. A esto se suma una sensación general de falta de fuerza en el conjunto: “Es completamente melifluo, es una cosa muy fofa… tiene dos o tres momentos interesantes la peli, pero nada más”.

Aun así, rescata algunos elementos, especialmente en la relación entre Tommy Shelby y su heredero: “Los momentos en que están ellos dos juntos… esos momentos molan”. Pero su conclusión es clara y bastante contundente: “No aporta mucho”.

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