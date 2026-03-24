La espectacular película de Netflix que con 101 millones de visualizaciones en 17 días se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la plataforma

Netflix ya ah estrenado dos películas en lo que llevamos de año que han superado las 100 millones de visualizaciones. La primera en conseguirlo fue 'El botín', un notable thriller protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon, pero ahora ha sido 'Máquina de guerra' la que lo ha logrado en menos tiempo, ya que solamente ha necesitado 17 días disponible en Netflix para alcanzar las 101 millones de visualizaciones.

Éxito arrollador para Alan Ritchson

Tras un espectacular primer fin de semana en el que la película con Alan Ritchson alcanzó 39,3 millones de visualizaciones en 3 días, los datos de su segunda semana fueron aún mejores con 44,4 millones. En la tercera ya ha empezado a perder fuerza con otros 18 millones, pero eso lleva a que el total acumulado sea ya de 101,7 millones.

Obviamente, esas cifras irán cayendo aún más durante los próximos días y semanas, pero 'Máquina de guerra' todavía goza de buena salud en Netflix y se mantiene como la segunda película más vista de la plataforma a nivel mundial. Por delante solamente encontramos a 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', que este pasado fin de semana arrancó su andadura en la plataforma con 25,3 millones de visualizaciones en 3 días.

Ahora la duda está en saber si 'Máquina de guerra' logrará entrar en el top 10 histórico de Netflix. La lista la cierra ahora mismo 'Damsel' con 138 millones de visualizaciones en sus primeros 91 día disponible. Eso supone que el thriller de ciencia ficción dirigido por Patrick Hughes tiene que conseguir al menos 36,4 millones adicionales en 74 días. Suena posible.

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