Las primeras impresiones de 'Avatar: Fuego y ceniza' apuntan a otro espectáculo audiovisual colosal y "más horny", pero muy repetitivo

Quedan poco más de dos semanas para que podamos posar nuestras retinas sobre el que, si mis cálculos no fallan, será el último gran evento cinematográfico de un 2025 que, desde luego, no ha estado nada mal —por mucho que haya vinagres que sigan pronosticando la muerte del medio—. Si has pensado automáticamente en 'Avatar: Fuego y Ceniza' al leer esa descripción, he de decirte que has acertado de pleno.

Mientras la inmensa mayoría de mortales tendremos que esperar un poquito más para verla, desde el otro lado del charco ya están llegando unas primeras impresiones sobre la última entrega de la saga que, siendo honestos, se ajustan bastante a lo que muchos estábamos esperando: James Cameron ha llevado aún más lejos el espectáculo técnico y visual... y ha vuelto a dejar ligeramente en pañales el resto.

Más de lo mismo (lo cual no tiene por qué ser malo)

Por un lado tenemos opiniones como las de Dorian Parks, que celebra con entusiasmo el look del filme sin poner mayores pegas:

¡James Cameron lo ha vuelto a hacer! Avatar: Fire and Ash deja la boca abierta de principio a fin y es, sin duda, una de las películas visualmente más impresionantes que han pasado por los cines en años. Nunca me había sentido tan inmerso en un mundo como en este. #AvatarFireAndAsh

No obstante, Kaitlyn Booth y Chris Parker, pese a elogiar sin dudarlo el "festín visual" que nos brinda Cameron, no dudan en señalar el cariz repetitivo del relato y sus mecanismos narrativos, algunos problemas con la comicidad involuntaria de los diálogos y una duración "criminal".

Booth, por su parte, explica lo siguiente:

#AvatarFireAndAsh es una obra maestra visual. Si te encantan estas películas, ofrece más de lo mismo, pero a nivel de historia, vuelve una y otra vez al mismo esquema de “capturar/rescatar”, con algunos diálogos ridículos por el camino. La duración es criminal, y si tienes problemas de vista, evita el 3D.

Por otro lado, Parker hace hincapié en la falta de "sustancia":

#AvatarFireAndAsh James Cameron vuelve a ofrecer un festín visual espectacular. El clan del Fuego roba todas las escenas. La dinámica entre Oona Chaplin y Quaritch es un punto álgido. Eso sí: The Way of Water nos malacostumbró con TANTAS novedades que esta se siente un poco repetitiva y con poca sustancia nueva.

Alineado con este último está el mensaje de Sagesurge, que reivindica una vez más las dinámicas entre Zoe Saldana y Oona Chaplin mientras da un buen palo, nuevamente, a los diálogos y la sensación de estar viendo más de lo mismo.

#AvatarFireandAsh es una obra maestra visual y sus escenas de lucha son impresionantes. Zoe Saldaña y Oona Chaplin son lo mejor del reparto. Hay momentos cautivadores con temas de duelo y fe. Pero el guion se vuelve perezoso, repetitivo y agotador, con diálogos dolorosamente malos.

En lo que a mí respecta, las expectativas que tengo puestas sobre 'Fuego y Ceniza' encajan bastante con lo que han opinado Lyvie Scott y Jazz Tangcay, quienes se centran en el espectáculo y en esperar un refrito que apuesta por el más de lo mismo, pero más grande y mejor.

#AvatarFireAndAsh se sintió como volver a casa. El viejo perro James Cameron no demuestra muchos trucos nuevos, pero literalmente me da igual: se permite repetir cuando está perfeccionando los mismos ritmos de las anteriores con un espectáculo que deja sin aliento y una narrativa más oscura y cargada de conflicto. Mi familia!!!!

#AvatarFireAndAsh es un logro colosal del cine, y una película absolutamente fenomenal. James Cameron sube las apuestas: es más grande, mejor y más emocional que nunca. Tiene unos visuales preciosos, personajes nuevos emocionantes y es una auténtica maravilla técnica. Me ha encantado.

'Avatar: Fuego y Ceniza' se estrena el próximo 19 de diciembre y, si nos tenemos que quedar con algo es con que apunta a ser la entrega más "horny" de la trilogía —no lo digo yo, lo dice Todd Gilchrist—. Veremos si cumple con todo lo expuesto con anterioridad.

