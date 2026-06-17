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Por qué 'Toy Story 5' funciona pero sigue siendo innecesaria tras haber hecho el cierre perfecto: "Es una fotocopia de la fotocopia"

Alejandro G. Calvo valora la última película de Pixar diciendo que tiene "dos buenas ideas que daban para una historia corta"

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Pixar regresa con la artillería pesada con 'Toy Story 5', manteniendo su estrategia de estrenar secuelas nostálgicas junto con propuestas más originales como 'Hoppers' este año. Una nueva aventura de los juguetes que han sido piedra fundacional para el estudio de animación.

La película se estrena con bastante fervor del público, pero también cautela. No son pocos los que considerar que el cierre de 'Toy Story 3' era demasiado perfecto, y que hacer una 'Toy Story 4' era poco menos que una traición imperdonable. Pero funcionó muy bien en taquilla en su momento, así que ya había justificación para el estudio para hacer esta quinta película.

Aventuras juguetonas pero fotocopiadas

Entre los reacios a seguir tras el final tan memorable de la tercera película se encuentra Alejandro G. Calvo, que ve esta 'Toy Story 5' más próxima a los cortometrajes animados con los personajes que a una película de la saga: "Tiene dos buenas ideas que daban para una historia corta".

El conflicto central hace "reciclado de ideas" al coger el conflicto inicial del juguete tradicional contra el juguete moderno, pero avanzando 30 años para tocar el impacto de la tecnología y las tablets en la crianza moderna. Su remate de dichas ideas acaba pareciendo más "un direct to video" según el crítico.

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"No creo que sea una mala película" afirma Alejandro, pero sí que es "una fotocopia de la fotocopia" que resulta impropio para la franquicia y también para un estudio de referencia como Pixar. Cumple en su función de entretener, pero hubiera funcionado bastante mejor en un formato corto que como el gran estreno cinematográfico que aspira a ser.

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