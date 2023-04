Super Mario y Russell Crowe haciendo de exorcista llegan al grito de "¡Mamma mía!" para salvar la taquilla en Semana Santa: lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Calma, no te has equivocado. Hoy es miércoles y no viernes, pero como la Semana Santa está en plena ebullición, los estrenos de cine han decidido adelantarse para aprovechar las vacaciones y, con suerte, inyectar una buena dosis de líquido a la taquilla. Este 5 de abril, adaptaciones de videojuegos, exploitations de 'El exorcista' y "películas para padres" de primera categoría se dan la mano entre las novedades. ¡Vamos a repasarlas todas!

Los estrenos del 5 de abril de 2023

'Super Mario Bros: La película' ('The Super Mario Bros. Movie', 2023)

Es la nueva y flamante adaptación a la gran pantalla de las aventuras de los fontaneros de Nintendo, y está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que ya trabajaron juntos en la serie 'Teen Titans Go!'.

Su reparto original es estelar, y cuenta con nombres como los de Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen o Jack Black, entre otros.

Está producida por el mismísimo Shigeru Miyamoto, padre de la criatura.

Es un auténtico festival de guiños y referencias no sólo a la franquicia, sino al universo Nintendo. De hecho, hasta se podría hacer un juego de beber cazando easter-eggs.

Crítica en Espinof: 'Super Mario Bros: La Película' es el lugar más feliz del mundo para los fans de Nintendo: una adaptación perfecta del Reino Champiñón no apta para novatos en el videojuego

'AIR' (2023)

'Air' supone el regreso a la dirección de Ben Affleck, que llevaba en dique seco desde 2016, año en que estrenó 'Vivir de noche'.

Como por aquél entonces, y al igual que hizo en 'Argo' y 'The Town', Affleck hace doblete delante y detrás de las cámaras.

La película le reúne con su amigo del alma Matt Damon y con otros intérpretes como Viola Davis, Marlon Wayans y Chris Tucker.

Se dice de ella que es una de las mejores "películas para padres" de los últimos tiempos, y una firme candidata a colarse en los tops con lo mejor de 2023.

Crítica en Espinof: 'Air' es una de las grandes películas del año: Ben Affleck recupera todo su talento como director en esta entretenidísima oda al capitalismo con un reparto envidiable

'El exorcista del papa' ('The Pope's Exorcist', 2023)

Es la nueva película de Julius Avary, director de la irregular 'Samaritan' y de esa bomba de relojería con nazis y zombis titulada 'Overlord'.

Está basada en la figura de Gabriele Amorth, un sacerdote que ejerció como exorcista jefe del Vaticano. Russell Crowe es el encargado de interpretarle.

No deja de ser el enésimo exploitation de 'El exorcista', pero se las apaña para destacar gracias a su protagonista y a un tono que se desmadra hasta terminar coqueteando con el mismísimo Sam Raimi.

Sólo por ver a Crowe en sotana, hablando en italiano y viajando en Vespa, ya merece la pena.

Y además...

'De Caperucita a loba' (2023)

'Blue Jean' (2022)

'Empieza el baile' (2023)

'El inocente' ('L'innocent', 2022)

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023