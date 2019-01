Taquilla: el remake de 'Intocable' triunfa en Estados Unidos y 'Aquaman' supera los 1.000 millones de dólares

Hay sorpresa en la siempre interesante taquilla de Estados Unidos. 'The Upside', el remake en inglés de 'Intocable', ha destronado a 'Aquaman' y logra el nº1 del box office USA con 19,59 millones de dólares. Costó 37,5 y pronto superará esa cifra, así que los responsables estarán contentos.

Sobre todo teniendo en cuenta que 'The Upside' estaba lista en 2017 (fue presentada en Toronto y no gustó) e iba a ser distribuida por la ahora maldita The Weinstein Company. Asimismo, una de sus dos estrellas, Kevin Hart, ha sido protagonista de una polémica relacionada con chistes homófobos, renunciando a presentar la próxima gala de los Óscar; parece que la controversia no ha afectado a su popularidad.

Al parecer, parte del éxito se debe a una operación llevada a cabo por los nuevos dueños del film, STX y Lantern Entertainment, que realizaron un nuevo montaje para pasar de la "R" (+18) al "PG-13". Por cierto, aún no tiene fecha de estreno en España.

'Aquaman' cayó al 2º puesto después de tres semanas en lo más alto; no obstante, sigue fuerte y sólo perdió un 44,3% de ingresos, alcanzando los 287 millones en la taquilla norteamericana. En total, el espectáculo dirigido por James Wan suma 1.020 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la 37ª película en toda la historia que supera esa cifra (es la tercera adaptación de cómics DC que lo hace tras 'El caballero oscuro' y su secuela).

En 3ª posición encontramos otra novedad, 'Uno más de la familia' ('A Dog’s Way Home'), una aventura familiar con perrilla adorable a la que pone voz Bryce Dallas Howard. Dirige Charles Martin Smith, responsable de cosas como similares como 'Air Bud' o 'La gran aventura de Winter el delfín' ('Dolphin Tale'). El film llega a la cartelera española el próximo fin de semana, y este es su tráiler:

'Aquaman' sigue reinando en la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Aquaman 0,9M€

2-Bohemian Rhapsody 0,7M€

3-El Regreso de Mary Poppins 0,6M€

4-El Vicio del poder 0,5M€

5-Asterix: El secreto de la pocion magica 0,5M€ — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 14 de enero de 2019

En España todo sigue más o menos igual, pero con cifras más bajas. El nº1 del ranking sigue en poder de 'Aquaman', que ya después de un mes en cartelera no llega ni al millón de euros. En 4º lugar entra 'El vicio del poder' ('Vice'), la comedia política de Adam McKay por la que Christian Bale ganó el Globo de Oro, el premio de la crítica estadounidense y podría ganar su segundo Óscar, gracias a la llamativa transfomación en Dick Cheney.