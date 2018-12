Kevin Hart renuncia a presentar los Óscar tras una polémica por unos tuits homófobos

Esto ha sido rápido. La Academia de Hollywood anunciaba este míercoles que Kevin Hart iba a presentar la próxima edición de los Óscar y ahora ha anunciado que renuncia tras la reaparición de una polémica por unos tuits homófobos publicados hace casi 10 años y una serie de bromas realizados en sus espectáculos stand-up de la misma época.

Durante el jueves surgieron los comentarios por la desaparición de multitud de tuits de la cuenta del actor, quien lanzó un vídeo en Instagram comentando cosas como "Tíos, tengo casi 40 años. Si no creéis que la gente cambia, crece y evoluciona al hacerse mayor, no sé qué deciros". Palabras mal recibidas que llevaron a la Academia a darle un ultimátum: se disculpaba o buscarían a otra persona para presentar los Óscar. Así respondió Hart:

He elegido no disculparme. La razón para ello es porque ya he tratado esto varias veces. No es la primera vez que surge. Ya lo he tratado. Me he pronunciado. He dicho dónde estaba acertado y equivocado. He dicho quién soy ahora en oposición a quién era entonces. Lo he hecho. No voy a seguir volviendo al pasado y hablando al respecto cuando ya he cambiado y estoy en un lugar completamente diferente en mi vida.

Su nueva declaración tampoco sentó nada bien en mucha gente, por lo que poco después Hart anunció su renuncia a través de su cuenta de twitter:

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

He elegido renunciar como presentador de los Óscar de este año. Lo hago porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tanto fantásticos y talentosos artistas. Me disculpo sinceramente a la comunidad LGBTQ por mis insensibles palabras del pasado. Lamento haber herido a gente. Estoy evolucionando y quiero seguir haciéndolo. Mi objetivo es unir a la gente, no destrozarla. Mucho amor y aprecio para la Academia. Espero que volvamos a encontrarnos.

Ahora el marrón pasa a ser de la Academia, que se encuentra en una posición muy complicada. El fichaje de Hart ya llegó mucho más tarde de lo habitual porque nadie estaba muy interesado en hacerlo. Tras lo sucedido me da que lo tendrán aún más difícil para encontrar a un presentador a la altura de estos premios...