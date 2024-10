'Blancanieves', todo lo que sabemos sobre el nuevo remake en acción real con Rachel Zegler y Gal Gadot que ya ha levantado ampollas entre los fans de Disney

En Disney han encontrado su propio filón de oro con sus remakes en acción real. Porque aunque no consiguen convencer a gran parte de su público, no se puede negar que en taquilla la cosa no está funcionando tan mal si miramos los números de 'Aladdin' o 'La sirenita'.

Así que aunque las películas animadas sean auténticas obras de arte, en Disney siguen decididos a seguir "actualizando" sus clásicos con remakes. Y ahora le ha tocado el turno a 'Blancanieves', la que fue su primera gran película de animación, pero el remake no ha venido exento de polémica desde su anuncio.

La polémica que trajo más polémica

Cuando se anunció que 'Blancanieves' tendría su propio lavado de cara, Peter Dinklage fue uno de los primeros críticos con el proyecto, y de los más duros. El actor de 'Juego de Tronos' reflexionó sobre la problemática de 'Blancanieves' y la manera retrógrada en la que tradicionalmente se ha representado a los enanos.

Desde Disney no querían ofender a nadie, y prometieron que evitarían reforzar los estereotipos. Así que en lugar de contratar a siete actores con enanismo, decidieron que Gruñón, Mudito y compañía fueran recreados con CGI... Lo que, por otro lado, tampoco ha encantado a los fans de 'Blancanieves', que han tachado a los diseños de "uncanny valley", "grotescos" y criticado la mala calidad del CGI. Vamos, que no se puede ganar.

Los primeros avances

El remake de 'Blancanieves' ya nos ha ido dejando varios avances con cuentagotas. Pero hemos podido ver un primer tráiler con la princesa de Disney perdida en el bosque y adentrándose en la casa de los enanitos, además de algunos de los momentos más importantes del cuento.

'Blancanieves' promete ser una película musical, y el tráiler no se esconde de ello presentando ya algunas de las canciones clásicas. Sus primeros pósters también han recreado algunas de las escenas e imágenes más icónicas de la película animada original, y podemos esperar que durante los próximos meses vayan llegando nuevos adelantos.

¿Cuándo se estrena?

Originalmente el remake en acción real de 'Blancanieves' estaba planeado para empezar a rodarse en 2020, pero la COVID-19 terminó retrasando todo el proyecto y el rodaje no arrancó de lleno hasta 2022.

Estaba previsto que 'Blancanieves' se estrenase a lo largo de 2024, pero entonces llegó la huelga de actores (en la que Rachel Zegler fue muy vocal para defender sus derechos) y la película se terminó retrasando todavía más. Pero parece que 'Blancanieves' ya ha salido del hoy y finalmente llegará a los cines el 21 de marzo de 2025.

La nueva princesa, y la nueva reina

El reparto de 'Blancanieves' viene encabezado por Rachel Zegler, la protagonista de 'West Side Story'' y 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' como la princesa. A su contra estará Gal Gadot, la Wonder Woman de DC, que se pone el manto de reina malvada (y bruja).

Andrew Burnap interpretará a Jonathan, un nuevo personaje masculino creado para el remake, mientras que Martin Klebba confirmó en 2022 que interpretaría a Gruñón. Aún no se ha desvelado quiénes interpretarán al resto de enanos, pero sabemos que 'Blancanieves' también contará con Ansu Kabia como el Cazador, Dujonna Gift como Maple y Colin Michael Carmichael como Farno.

Detrás de las cámaras

March Webb, el director de 'The Amazing Spider-Man' dirige la nueva versión de Blancanieves, que también cuenta con un guión de Greta Gerwig, la directora de 'Barbie' y 'Lady Bird', y Erin Cressida Wilson.

Como productores tenemos a Marc Platt ('La La Land') y Russell Allen ('La Sirenita'), con Callum McDougall ('El regreso de Mary Poppins') como productor ejecutivo. Como directora de fotografía tendremos a Mandy Walker ('Elvis'), mientras que la banda sonora correrá a cuenta de Benj Pasek y Justin Paul.

El cuento de siempre, pero no

'Blancanieves' se basó en su momento en el cuento clásico de los Hermanos Grimm, aunque posiblemente hoy en día la versión más conocida de la princesa es la de la película de Walt Disney de 1937.

En principio partiremos de la misma base: la madrastra malvada de Blancanieves está celosa de su belleza, por lo que ordena a un cazador asesinarla en el bosque. Este se apiada de la joven y la deja marcha, con lo que Blancanieves termina encontrando una cabaña alejada de todo y viviendo con siete enanos mineros... Hasta que la reina malvada vuelve a dar con ella.

Zegler ha prometido que habrá algunas revisiones al cuento original (y a la película animada) para ajustar la historia a un público más moderno. Entre otras cosas, hay varios personajes nuevos y parece que se podría hacer algún ajuste a la historia de siempre que ya conocemos.

