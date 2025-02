¿Odio? ¿Racismo? No, Rachel Zegler afirma que la reacción a su 'Blancanieves' viene de la "pasión por el personaje"

Desde que en 2022 se anunció el rodaje de la versión en acción real de 'Blancanieves' hasta ahora, han pasado muchas cosas, pero hay algo que no ha cambiado: la turra de unos pocos (muy ruidosos, eso sí) hacia la elección de Rachel Zegler como su personaje protagonista. Y no es que la actriz haya hecho precisamente caso omiso: a lo largo de los años ha ido echando más leña al fuego con declaraciones controvertidas de todo tipo, con ataques directos a Donald Trump y MAGA, su grupo de votantes más acérrimos que ha decidido boicotear el lanzamiento.

Sonreír y cantar

Ahora, con el estreno de la película a tan solo un mes (será el 21 de marzo), la rueda de la promoción ha empezado a girar a toda velocidad. Y con ella, las entrevistas en las que la actriz ha querido quitarle miga a la polémica, afirmando en Vogue Mexico que la campaña de odio que ha recibido a lo largo de los últimos años es simple "pasión".

Interpreto los sentimientos de la gente sobre esta película como pasión por ella y qué honor poder ser parte de algo por lo que la gente siente tanta pasión. No siempre vamos a tener los mismos sentimientos que todos los que nos rodean y todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros.

Eso sí, si algo no se puede negar de Zegler es que, pese a todo, sigue siendo fiel a sí misma, tratando de racionalizar los ataques: “Entiendo que la conversación surge de que la comunidad no quiere ser vista como un monolito, pero la realidad de ser latino y trabajar en esta industria es que tratamos de representar a toda la diáspora. Sé dónde he estado, lo represento en mi narrativa y lo llevo en mi corazón todos los días. Nadie puede decirme nunca que no es parte de mí. Mi abuela falleció recientemente, en noviembre, y ella era mi mundo: nadie podrá arrebatármela nunca”. Queda un mes para levantar una película en la que se han gastado más de 240 millones de dólares. ¿Lo lograrán?

En Espinof | Rachel Zegler, la próxima Blancanieves que Hollywood quiere que se convierta en estrella pero no consigue funcionar en taquilla

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025