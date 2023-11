Rachel Zegler, la próxima Blancanieves que Hollywood quiere que se convierta en estrella pero no consigue funcionar en taquilla

A veces, Hollywood se empeña en que una estrella tiene que serlo pase lo que pase, y no siempre funciona. Pasó con Taylor Lautner, Jaden Smith o Dakota Fanning, y ahora está ocurriendo en vivo y en directo con Rachel Zegler, una actriz y cantante que fue descubierta de la nada en el remake de 'West Side Story' y que la industria del cine se ha empeñado en que tiene que funcionar. Pero, de momento, en la taquilla ha caído bajo... Y su próxima 'Blancanieves' no promete, honestamente, enderezar el rumbo.

Un zegler a la izquierda

Nadie dice que los números de recaudación de 'West Side Story' (76 millones de dólares frente a 100 de presupuesto), '¡Shazam! La furia de los dioses' (133,8 millones frente a 110 de presupuesto) y 'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' (119,9 millones, de momento, frente a 100 de presupuesto) sean culpa de ella, ni mucho menos. No es que sea "veneno para la taquilla", pero está claro que tampoco atrae al público al cine per se... y sus dotes como actriz son algo limitadas, sobre todo cuando está claro que la han fichado por su -todo sea dicho- preciosa voz.

Y 'Blancanieves' tiene un problema añadido más: por más que Disney se empeñe, no hay un interés real en este remake de una película de hace 88 años y pocos son los que confían en que se le pueda hacer justicia a la primera cinta animada del estudio. No ayuda la visión que parece que Zegler tiene del personaje (llamó a la película original "anticuada y espeluznante"), que variará mucho respecto al original, según una entrevista que concedió a Collider.

Surgió esa especie de líder dentro de ella que me hizo muy feliz al leer el guion, además del hecho de que, aunque naciera de su educación, lo encontrara dentro de sí misma a lo largo de la película y a través de la gente que la quiere y le muestra su amor. Marc Webb y yo lo llamamos la apertura de su tercer ojo. Hay un par de escenas en las que habla como alguien que lleva vivo mucho más tiempo que ella, y eso es algo con lo que me identifico, algo que me han dicho toda la vida.

¿Hay futuro para Zegler?

De momento, 'Blancanieves', que contará con el guion de Greta Gerwig, se estrenará en 2025 mientras pulen el proyecto aquí y allí, tratando de bajar la negatividad entre un público al que le puede parecer algo grotesco y, sobre todo, de refinar la imagen de una actriz que ya prepara su salto a las ligas mayores gracias a A24 y 'Y2K' la primera película como director del increíble Kyle Mooney (guionista de 'Brigsby Bear' o 'Saturday Morning All-Star Hits!').

Puede que Hollywood nunca consiga que Rachel Zegler sea el nuevo gran fenómeno ("The next best thing", que dicen los yanquis). O al menos no cuando desde su primera película, todos los proyectos que escoge intentan ser gigantescos y parte de una saga ya establecida. Dos secuelas y dos remakes no son una buena carta de presentación para alguien que quiere brillar en solitario, y por eso es el momento de que Zegler sepa y entienda quién es más allá de obligaciones contractuales, franquicias y un público que mira con lupa cada una de sus decisiones artísticas.

Zegler ha entrado (o, más bien, la han hecho entrar) como un elefante en una cacharrería, tratando de destacar en un ecosistema poco apto para nuevas caras, y máxime cuando estas se relacionan exclusivamente con películas poco arriesgadas y más bien insípidas. Su salvación, de haberla, puede estar en el cine independiente, los doblajes de animación (ya prepara 'Spellbound' para Netflix) e ir probando todos los palos de una industria que la ha encasillado, injustamente, como nueva gran estrella del firmamento a su pesar.

Si hay un futuro en Hollywood para Rachel Zegler o no, dependerá exclusivamente del público, la taquilla y sus propias decisiones. De momento, no hay nadie respondiendo a su canción, y el cielo de la Meca del Cine está repleto de estrellas apagadas prematuramente. Aún puede cambiar su percepción, tanto dentro de la industria como entre los seguidores, pero le va a costar trabajo y demostrar un talento interpretativo que hasta ahora ha escondido bajo una voz aterciopelada. Habrá que verlo.

