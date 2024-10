Neagley se independiza de 'Reacher' y esto es todo lo que sabemos del spin-off del gran fenómeno de acción de Prime Video

Poco más de tres semanas se ha tardado desde que empezó el runrún de que Amazon estaba preparando este spin-off hasta que por fin ha dado luz verde al proyecto. Sí, tendremos expansión del universo Reacher a través de uno de sus personajes estrella, Frances Neagley, en una nueva serie para Prime Video.

Todavía sin título oficial, vamos a ver todo lo que sabe de esta serie.

La historia

Si bien no nos deja demasiado claro el "timeline" de este spin-off respecto a la serie original (¿entre temporadas?, ¿antes de la serie original?), donde es personaje habitual. Lo que está claro es que nos presentará el día a día de Frances Neagley como investigadora/detective privado en Chicago. Ahí arrancará la historia, en la que deberá resolver la misteriosa muerte de un amigo. Según la sinopsis oficial:

«Cuando descubre que un querido amigo de su pasado ha muerto en un accidente sospechoso, remueve cielo y tierra para hacer justicia. Usando todo lo que ha aprendido de Jack Reacher y su experiencia de miembro de la 110 Investigadores especiales, Neagley se mete en un sendero peligroso para descubrir un mal amenazante.»

El reparto

Maria Sten como Neagley parece ser el único miembro de reparto confirmado de momento para este spin-off. La actriz ha declarado que está más que emocionada por explorar su misterioso trasfondo.

Más allá de Sten, no hay información sobre quién más estará en esta nueva serie, aunque no sería nada extraño que nos topásemos con algún que otro antiguo miembro de la pandilla militar de Reacher. Sin embargo no hay nada confirmado de momento.

El rodaje

Todavía no se sabe cuándo entrará este proyecto en producción. Seguramente dependerá de la agenda de producción con 'Reacher', sobre todo teniendo en cuenta que en la temporada 3 también aparecerá Neagley. Se supone que este habría terminado ya, por lo que es de esperar que entre "en cola de producción" de un momento a otro.

La serie está creada para televisión por Nick Santora, el creador de 'Reacher', y Nicholas Wotton, con quien ya compartiera tiempo en 'Prison Break'. La producción viene de mano de Amazon, Skydance Television y CBS Studios.

La fecha de estreno

Dependeremos, como siempre, de las fechas de rodaje y de la prioridad que decidan dar desde Amazon Prime Video a este spin-off. Con 'Reacher' parecen ir a buen ritmo y no sería de extrañar que estrenasen esta serie poco después de acabar la emisión de la temporada 3. Esto nos llevaría a como muy pronto finales de 2025.

El tráiler

De momento no tenemos ni tráiler ni imágenes de esta nueva serie.

