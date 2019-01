Olivia Colman es la mejor actriz de película de comedia o musical en los Globos de Oro 2019 por 'La favorita'

Olivia Colman ha sido galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz principal en una película cómica o musical por su papel de Reina Ana en 'La favorita', la última cinta de Yorgos Lanthimos. Director con el que, por cierto, ya colaboró en 'Langosta'.

Así, la actriz británica se ha impuesto a nada menos que la nueva Mary Poppins, Emily Blunt; a Charlize Theron por 'Tully'; Constance Wu por 'Crazy Rich Asians' y Elsie Fisher por 'Eighth Grade'. Logro que hace que se postule fácilmente para los Óscar 2019.

Olivia Colman es uno de los valores seguros de la televisión (y el cine) británicos, con decenas de series, incluyendo 'Twenty Twelve', 'Broadchurch', 'Fleabag', 'El infiltrado' ('The Night Manager'), la nueva adaptación de BBC de 'Los Miserables' o las previstas próximas dos temporadas de 'The Crown', donde sucederá en el papel de Isabel II a Claire Foy. Todo un curriculum de papelones.

En 'La favorita' ('The Favourite'), Colman interpreta a la Reina Ana de Inglaterra en un momento en el que ya no está en plenas facultades mentales. Un momento en el que dos mujeres (Emma Stone y Rachel Weisz) compiten por ser la voz cantante en el palacio real. La película llegará a los cines españoles el próximo 18 de enero y yo ya la tengo apuntada para no perdérmela.