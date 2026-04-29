'The White Lotus' encuentra a la sustituta de Helena Bonham Carter en tan solo 4 días. Tiene todo el sentido del mundo y lo raro es que no hubiera salido antes en la serie

La protagonista de 'Iluminada' vuelve a trabajar con Mike White, y es un auténtico notición. La pena es que haya sido de rebote

Que alguien deje un rodaje justo antes de empezar no es nuevo, pero lo de hacerlo a mitad del mismo ya es más inusual. Es el caso de Helena Bonham Carter, que solo una semana después de empezar a hacer la temporada nueva de 'The White Lotus' decidió romper con todo, marcharse y destrozar el organigrama de Mike White: por mucho que en HBO intentaran suavizar el golpe afirmando que el personaje no funcionaba, probablemente tras las cámaras hubo un drama digno de una temporada de 'Feud'.

A reina muerta, reina puesta

Solo cuatro días después de la noticia, tal como informa Deadline, Laura Dern ha entrado en la temporada para sustituir a Bonham Carter... aunque no exactamente para quedarse con su papel. Aparentemente, White ha escrito un personaje totalmente nuevo para la actriz sin que eso signifique una completa reestructuración de la serie. 

No es la primera vez que White y Dern trabajan juntos: ya lo hicieron en la fantástica serie de HBO 'Iluminada', allá por 2011 (con ambos frente a la cámara) y en 'El año del perro', donde él se dedicó solo a labores de guion y dirección. De hecho, ni siquiera es la primera vez que Dern toca 'The White Lotus', porque ya hizo un pequeño cameo, solo de voz, en la temporada 2. 

La biblioteca 'The White Lotus'. Reunimos todos los libros que se leen en la serie y buscamos su significado
En Espinof
La biblioteca 'The White Lotus'. Reunimos todos los libros que se leen en la serie y buscamos su significado

De momento, poco más sabemos sobre la temporada 4 de 'The White Lotus', que transcurrirá durante el Festival de Cannes y para la que solo podemos desear que este recambio a última hora no es acabe notando demasiado en el resultado final. En Mike White confiamos.

En Espinof | La temporada 3 de 'The White Lotus' ha vuelto a ser de lo mejor que hay en televisión, pero nos recuerda que la serie está condenada a contradecirse a sí misma

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

